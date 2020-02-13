Рейтинг самых обидчивых знаков Зодиака - ФОТО

То ли дело Близнецы. Представители этого знака обязательно дадут вам понять, что обиделись. Причем дадут понять громко, после чего постараются нанести вам ответный удар, несоизмеримый с вашим. Порой складывается впечатление, что Близнецов хлебом не корми, дай обидеться - для того, чтобы под предлогом мести устроить натуральный скандал.

6 место - Овен

Нельзя сказать, что Овен страдает повышенной чувствительностью, и обидеть его довольно непросто. Однако когда Овен обижается, как говорится, кричи караул. Представители этого знака реагируют моментально, очень шумно, резко, и кажется, что взрывной волной разнесет все вокруг. Но Овен, высказав, что думает об обидчике, остывает так же быстро, как воспламеняется. Пройдет полчаса - и никто, включая Овна, уже не вспомнит, из-за чего был сыр-бор.

5 место - Рыбы

С Рыбами все сложно. А еще сложней самим Рыбам. Они простят обидчика, чем сделают себе только хуже. Они об этом никому не скажут, но продолжат копить обиду и рефлексировать. Что в таких случаях делать? Правило первое - не обижать Рыб. Правило второе - Рыб не обижать.

4 место - Водолей

Водолей по части обид прост, как табуретка Ikea. Вам кажется, что его задумки невоплощаемы? Скажите ему об этом, и вы увидите, что будет. Водолей не опустится до того, чтобы внешне реагировать на такое оскорбление, а просто забудет, как вас зовут и кто вы такой. И если вы считаете, что сможете легко отделаться, отказавшись от своих слов или извинившись, вы ошибаетесь. Можете хоть поклоны бить, Водолей решение уже принял и смотрит на вас как на пустое место.

3 место - Козерог

Как и Льву, Козерогу важно знать, что его ценят, носят на руках и сдувают пылинки (а еще лучше - тайком выковывают золотую медаль, "Оскар" или Нобелевскую премию). Хотите повергнуть Козерога в глубокую печаль, внушить ему отвращение к нашему бездарному миру (шутка) - покритикуйте его безупречные деяния, подвергните сомнению его феноменальный талант. А если хотите, чтобы у Козерога земля ушла из-под ног, позвольте себе иронию в его адрес. Итог очевиден: Козерог надуется и будет приставать к прохожим, требуя признать его очевидную гениальность.

2 место - Рак

Раки очень трепетны, одно неосторожное слово, и они в ауте. Но главная проблема не в этом, а в том, как вы будете решать проблему. Если вы действительно обидели Рака, тщательно подбирайте выражения для извинений. Одно неосторожное слово - и они снова в ауте. Так что наш вам совет: не уверены, что сможете все уладить, лучше промолчите. Рак подуется-подуется, потом остынет, и на холодную голову вы и извинитесь.

1 место - Телец