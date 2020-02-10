Выбирайте того, кто делает для вас эти 5 вещей

Будьте с тем, кто честен и предан вам.

Казалось бы, честность и преданность являются естественными чертами для каждого человека, состоящего в отношениях. Но в реальности это не всегда так. Просто не дарите своего доверия тому человеку, который не достоин его.

Будьте с тем, с кем можете позволить себе быть собой.

Давайте посмотрим правде в глаза, вы человек не без странностей, как любой из нас. Все мы обладаем своими причудами и уникальными свойствами, которые нередко пытаемся скрыть от мира, опасаясь осуждения.

Ваш партнер должен стать тем человеком, которому вы сможете без особого стеснения рассказывать о своих секретах и желаниях. Необходимо, чтобы он или она понимали и принимали то, о чем вы не можете сказать никому другому.

Человек, который действительно подходит вам, не станет требовать идеальности, разглаживая все ваши морщинки и припудривая трещинки. Он полюбит вас такими, какими вы есть на самом деле. Он будет понимать, что благодаря этим изъянам вы и являетесь тем, на кого он обратил внимание.

Гармония в отношениях возникает благодаря тому, что мы можем быть открытыми и честными друг с другом, не боясь осуждения.

Будьте с тем, кто любит, даже если вы иногда раздражаете.

Вы не можете всегда и во всем соглашаться друг с другом. Вы можете ссориться, спорить, придерживаться разных взглядов на те или иные вещи...

Именно поэтому так важно уметь идти на компромисс. Важно ежедневно выбирать любовь к партнеру. Именно поэтому настоящие отношения отличаются от сказок, и именно поэтому к ним необходимо относиться как к кропотливой работе, которая не всегда приносит только удовольствие.

Но то, что вы поссорились, не можете прийти к общему мнению по какому-либо вопросу или разочаровались, еще не значит, что вы больше не любите партнера. Ведь если в вашем доме что-то поломалось, вы не станете сразу же продавать его. Вы исправите поломку и продолжите жить в нем.

Конечно, если ваш дом представляет собой абсолютную катастрофу, если одновременно в нем пожар, потоп и его атаковали полчища муравьев, тогда, конечно, лучше убраться подальше, чтобы не подвергать себя опасности. То есть вы не обязаны ежедневно терпеть чье-либо негативное или истеричное поведение, которое разъедает не только отношения, но и ваше психическое здоровье. Компромисс должен быть разумным.

Будьте с тем, кто уделяет вам свое безраздельное внимание.

Создать отношения - это вовсе не значит выбрать человека, с которым вы станете проводить все свободное время на диване, уставившись в смартфоны. Конечно, порой бывает весьма увлекательно посидеть в соцсетях, но подобное времяпровождение вовсе не способствует укреплению близости между вами.

Поэтому выбирайте человека, который в вашей компании вообще забывает о том, что такое смартфон. Того, кому будет интересно узнать, как прошел ваш день. Того, кто будет делиться своими чувствами и эмоциями с вами. Того, с кем интересно иногда просто помолчать.

Будьте с тем, кто способен понять, что один человек рядом более важен, чем сотня виртуальных "друзей".

Будьте с тем, кто умеет ценить вашу человеческую суть.

В попытках найти того, с кем можно делать безупречные совместные селфи и изображать идеальную картинку жизни, мы можем не заметить человека, который на самом деле может стать верным спутником по нелегкому жизненному пути.

Поэтому будьте с тем, кто наслаждается вашей внешней красотой, но при этом осознает, что она меркнет на фоне вашего любящего и открытого сердца. С тем, кто осознает, что вашу прекрасную кожу когда-нибудь покроют морщины, а шелковые волосы поседеют и поредеют.

Будьте с тем, кто по-настоящему любит и готов принять вас такими, какими вы есть сегодня, и который станет опорой в путешествии к той личности, которой вы мечтаете быть.

Сluber.com.ua

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