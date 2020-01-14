Лучшее время, чтобы влюбиться в 2020 году, согласно астрологам

Казалось, до Дня святого Валентина еще целый месяц, а Купидон уже вовсю кружит и готов пустить в наше сердце заветную стрелу. Лучшее время для романтики, по астрологическим меркам, наступит в понедельник, 13 января, когда Венера, планета любви, войдет в знак Рыб, где пробудет до 7 февраля. Этот планетарный транзит - одно из самых нежных времен в календаре, именно в этом знаке планета, что называется, "возвышается", то есть чувствует себя максимально комфортно.

Принимайте романтику во всех ее проявлениях! Проводите больше времени со своим партнером, если он у вас есть; назначайте свидания, если вы одиноки; будьте щедры к своим друзьям и освободите место в расписании для искусства. Творческие импульсы и эмоции становятся приятно обостренными в этот период, так же как и воображение.

Пик активности придется на 26 и 27 января - огромной сдвиг в нашей любовной жизни. В это время Венера входит в квадрат Марса, что делает вас еще более чувственной и притягательной. Можно сказать, что это самое лучшее время для любви в 2020 году!

Наслаждайтесь всем, что происходит вокруг, но имейте в виду, что это сродни ношению розовых очков: мы видим вещи немного лучше, чем они есть.

Elle.ru

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