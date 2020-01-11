10 привычек самых обаятельных людей в мире

Произвести на новых знакомых отличное первое впечатление на самом деле довольно просто. Для этого нужно всего лишь следовать отточенной веками формуле: улыбайтесь, смотрите собеседнику в глаза, говорите с ним и не перебивайте. Но первое впечатление быстро теряет свою свежесть и актуальность, в особенности если за блестящей улыбкой нет ничего значимого.

А вот оставаться для других приятным в общении и обаятельным человеком и после знакомства намного сложнее. Для того, чтобы создавать и поддерживать хорошие отношения, влияя на людей позитивным образам и помогая им почувствовать себя значимыми, нужно делать несколько довольно простых вещей, которые, тем не менее, большинство людей не делает.

Вы вполне можете заслужить в своем окружении репутацию самого обаятельного человека и души компании - причем это практически не зависит от вашей успешности в целом, умеете ли вы себя подать, как одеваетесь и какой имидж для себя создали. Вы будете просто обаятельны и обворожительны - несмотря ни на что.

Так как же можно стать для других людей намного обаятельнее, при этом не превратившись в фальшивку, скрывающую истинную сущность под маской напускного добродушия?

1. Думайте о том, что можете отдать, а не о том, что получите.

Делая другим людям добро, никогда не делайте его в надежде что-то получить взамен. Бескорыстный дар - это единственный способ создать прочную, неразрывную связь с другим человеком.

Если же вы будете постоянно думать о том, что вы можете получить от того или иного человека, вы четко и ясно покажете ему, что единственный человек, который для вас действительно важен - это вы сами.

2. Хвалите других людей, когда есть за что.

Всем нравится, когда их заслуженно хвалят. А это означает, что один из самых простых и надежных способов понравиться другим людям - похвалить их за какие-то достижения.

Постойте, то есть как это "вы не знаете, какие у них есть достижения"? Раз уж вы хотите наладить с ними отношения, вам стоит это узнать.

Людям не только нравится слышать комплимент, они также ценят тот факт, что вы не упускаете из виду того, что они делают. Это заставляет их чувствовать себя более успешными и важными, и они куда более благосклонно смотрят на тех, кто помог им испытать эти чувства.

3. Слушайте окружающих в три раза больше, чем говорите.

Задавайте вопросы. Смотрите людям в глаза. Улыбайтесь. Хмурьтесь. Кивайте. Отвечайте - и не только вербально, но и невербально. Этого достаточно для того, чтобы показать собеседнику, что он очень важен для вас.

Во время разговора не давайте советов, если только вас о них не попросили. Если вы будете просто внимательно слушать человека, это покажет ему, что вы о нем заботитесь. Потому что, когда вы даете советы, в большинстве случаев начинаете говорить не о собеседнике, а о себе.

Вам кажется, что это не так? Тогда подумайте, о ком пойдет разговор, начинающийся со слов вроде "Вот что я бы сделал на твоем месте?" О вашем собеседнике? Или все-таки о вас?

Так что говорите лишь тогда, когда вы можете привнести в разговор что-то важное, причем в первую очередь важное для собеседника, а не для вас.

4. Старайтесь слышать все - а не только то, что вам хочется слышать.

Некоторые люди - и вы, скорее всего, знаете парочку таких - попросту неспособны слушать то, что говорят люди, которые, по их мнению "ниже" их.

Да, вы можете пытаться с ними общаться, но, образно говоря, многие из срубленных вами в этом разговоре деревьев, падая, не производят абсолютно никакого звука - потому что никто не слушает.

Действительно харизматичные и обаятельные люди внимательно слушают каждого своего собеседника, они вдохновляют чувствовать себя так, словно у нас с ними есть много общего.

Потому что это действительно так. Все мы люди.

5. Обращайте внимание не на вещи, а на людей.

Не пяльтесь в ваш телефон. Не отвлекайтесь от разговора происходящим на мониторе вашего компьютера. Вообще не отвлекайтесь ни на что, кроме вашего собеседника.

Поверьте, вам никогда не удастся установить настоящую связь с собеседником, если вы будете общаться не с ним, а с вашими вещами.

Подарите им свое безраздельное внимание. Это дар, на который способны немногие, и порой его одного оказывается достаточно, чтобы привлечь в вашу жизнь замечательных людей.

6. Не ведите себя так, словно вы - самый важный человек на свете...

Единственные люди, которых может впечатлить ваша натужная, претенциозная, напыщенная важность - это такие же надутые, претенциозные и напыщенные люди с носом, задранным до небес.

Другие же люди ничуть этим не впечатляются. Их это скорее бесит, и им становится от вас не по себе.

Порою этого оказывается достаточно, чтобы возненавидеть даже тот миг, когда вы показались в дверях.

7 ...Потому что на самом деле другие люди куда важнее вас.

Вы и так знаете все, что знаете. Вы знаете свое мнение по тому или иному вопросу. Знаете, как смотрите на жизнь и с какой точки зрения.

Все это не так уж и важно, потому что оно и так у вас есть. Вы не можете научиться у себя ничему новому.

Но вы не знаете того, что известно другим людям, и, поверьте, каждый из них знает то, о чем вы и не подозреваете.

Именно поэтому другие люди должны быть для вас куда важнее - потому что вы можете у них многому научиться.

8. Думайте, что говорите, и тщательно выбирайте слова.

То, что вы говорите, и то, какими словами вы это делаете, способно оказать очень серьезное влияние на других людей.

К примеру, вы не "идете на встречу" - вы собираетесь встретиться с другими людьми для обсуждения важных вопросов. Вы не "создаете презентацию для нового клиента" - вы хотите поделиться с ним достижениями вашей компании.

Вы не "ходите в спортзал" - вы занимаетесь упражнениями, чтобы улучшить свое здоровье и быть в тонусе.

Все мы хотим, чтобы круг нашего общения состоял из счастливых, полных энтузиазма и знающих себе цену людей. Слова, которые вы выбираете в общении, вполне способны помочь другим людям почувствовать себя лучше - а заодно и вам.

9. Никогда не обсуждайте недостатки других людей...

Да, все мы порой любим, развесив уши, послушать свежие сплетни и "жареные" подробности.

Да вот только мы вовсе не обязательно любим, и уж совершенно точно не уважаем, людей, которые нам их рассказывают.

Не смейтесь над другими людьми. Потому что это, во-первых, неправильно, а во-вторых, те, с кем вы смеетесь сейчас, начинают задумываться, не собираетесь ли вы посмеяться и над ними.

10 ...Но с готовностью признавайте собственные ошибки.

Зачастую кажется, но невероятно успешные люди обладают неотразимой харизмой лишь потому, что они успешны. Но дело в том, что это всего лишь кажется.

Для того, чтобы быть по-настоящему харизматичными, вы должны быть собой, не скрываясь за маской.

Будьте скромны и вежливы. Признавайте свои ошибки. Делитесь своими падениями. Предостерегайте других. И смейтесь над собой.

Да, вам не стоит смеяться над другими людьми, но порою стоит посмеяться над собой.

И знаете, что? Если вы будете смеяться над собой, другие люди будут смеяться не над вами, а вместе с вами.

Поверьте, за это они вас полюбят еще больше - и непременно захотят чаще находиться в вашей компании.

Сluber.com.ua

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