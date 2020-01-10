Урок в отношениях, который стоит усвоить каждому знаку Зодиака

Для некоторых из нас лучшим учителем становятся сложные отношения. Они позволяют осознать свои недостатки, сильные стороны, вынести определенные уроки.

Рассказываем, какой урок вам стоит усвоить в отношениях на основе знака Зодиака?

Овен

Ваша потребность оберегать партнера вполне понятна. Но даже если партнер и зависит от вас в эмоциональном плане, это не дает вам права контролировать всю его жизнь.

Дайте любимому человеку возможность расти и развиваться в его собственном темпе. Поддерживайте и принимайте его таким, какой он есть. Благодаря этому ваши отношения станут только лучше.

Телец

Любовное путешествие порой напоминает американские горки, где есть свои взлеты и падения. Это значит, что ваши отношения не всегда будут наполнены пылающей страстью. Будут времена, когда на первый план выйдут рутина и уязвимость.

Вам следует смириться как со взлетами, так и с падениями в отношениях.

Близнецы

Оптимизм, определенно, является преимуществом. Однако ваша вера в то, что все может быть еще лучше, способна привести к проблемам. Особенно в том случае, когда дело касается отношений. Вы можете упустить лучшего человека в своей жизни, и все потому, что считаете, будто заслуживаете еще лучшего, чем у вас уже есть.

Вам необходимо перестать гнаться за совершенством, его не существует. Учитесь принимать изъяны партнера.

Рак

Ракам стоит принять тот факт, что наши уязвимые стороны делают нас уникальными и интересными. Вне сомнений для того, чтобы открыть кому-то самые потаенные уголки души, требуется огромная храбрость. Однако именно за пределами зоны комфорта мы и находим любовь всей жизни.

Стоит довериться и набраться храбрости для того, чтобы выразить себя и свои чувства. Любовь стоит этого, разве не так?

Лев

Каждый выражает любовь по-своему. Вам стоит понять, что ваш способ выражения чувств - не единственно правильный и возможный. Может быть, ваш партнер не настолько открыт, как вы, но это не делает его любовь к вам менее искренней.

Расширяйте свой кругозор и открывайтесь разнообразию. Так вам станет легче мириться с тем, что все люди разные.

Дева

Вам стоит отказаться от нереалистичных ожиданий и стандартов. Несовершенство - составляющая любых отношений. Поиск совершенства приведет лишь к катастрофе. В каждых отношениях есть свои испытания, которые необходимо пережить. Ваши отношения - не исключение.

Смиритесь с несовершенством ваших отношений, и они будут процветать.

Весы

Хоть между партнерами и существует особая связь на эмоциональном уровне, они разные. Весы часто забывают об этом. Они настолько зацикливаются на вопросе баланса, что могут начать подавлять партнера в случае, если тот в чем-то от них отличается.

В отношениях, так или иначе, будет присутствовать дисбаланс. Важно то, как именно вы будете к этому относиться.

Скорпион

В основе любых отношений должно находиться доверие. Возможно, в прошлом вас предавали, но не значит, что и в этот раз вас "обведут вокруг пальца". Нужно рискнуть и довериться своему партнеру, поверить в то, что он всегда прикроет вашу спину, когда будет нужно.

Пришло время довериться любимому человеку.

Стрелец

Вам стоит научиться не торопить события. Каждые отношения развиваются в собственном темпе. Спешка там, где правят балом чувства, не приведет ни к чему хорошему.

Ждите подходящего момента. Ждите, когда человек будет готов открыться и показать вам, что такое настоящая любовь.

Козерог

На начальном этапе общения вполне нормально не открываться полностью другому человеку. Но с развитием отношений придется разрушить ту защитную стену, которую вы выстроили вокруг себя. Если вы хотите, чтобы связь между вами и партнером крепла и развивалась, нужно постепенно открываться.

Снимите свою броню недоверия и дайте партнеру позаботиться о вас и обо всем том в вас, что нуждается в бережном обращении.

Водолей

Помните о собственной индивидуальности, даже когда находитесь в отношениях. Часто ваши личные границы так пересекаются с границами партнера, что вы перестаете отстаивать свое мнение.

Не забывайте о своих нуждах и желаниях. Отношения не означают, что вы должны превратиться в совершенно другого человека.

Рыбы

Когда вы влюбляетесь, то забываете обо всем на свете. Вы так усердно преодолеваете все преграды и работаете над отношениями, что можете забыть о своей жизни вне любовного союза, можете перестать расти в личностном плане.

Конечно, любовь - это чудо, но не забывайте о балансе: работайте над собственным развитием с не меньшим рвением, чем над построением отношений.

Сluber.com.ua

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