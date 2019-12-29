9 фраз, которые подрывают вашу уверенность в себе

Уверенность в себе имеет ключевое значение в нашей жизни. Если же чувствуете, что её вам явно не хватает, возможно, пора задуматься над тем, что и как вы говорите.

Знаете ли вы о том, что существуют фразы, которые буквально убивают нашу уверенность?

Не все люди одинаковы. Некоторые - более толстокожие, и их уверенность в себе - пулей не прошибёшь. А существуют те, кому приходится постоянно сражаться с собой.

Дело в том, что когда вы чувствуете себя неуверенными, то разум будет только подпитывать эти чувства. Особенно вредными в этом вопросе являются некоторые слова и фразы. Если не бороться с ними - они вас попросту разрушат.

Если какие-то из нижеперечисленных утверждений то и дело проскальзывают в вашей речи или мыслях - объявляйте им войну. Старайтесь заменять их другими словами, более уверенными. И вы сразу же почувствуете себя совершенно по-другому: людьми, которые верят в себя и знают, что у них всё получится.

"Почему это случилось со мной?"

Мы все произносим подобное или, по крайней мере, иногда чувствуем или чувствовали. Но эта мысль - крайне разрушительная. Помимо того, что она звучит уныло и плачевно, существует ещё один аспект. Мы как бы пытаемся убедить себя, что являемся особенными - свободными от законов Вселенной, которые распространяются абсолютно на всех.

Когда вы чувствуете себя частью Космоса, то верите в свою способность преодолевать трудности и испытания. Вы понимаете, что ни одна проблема не является сильнее вас. Вы всё сможете, у вас всё получится.

Попробуйте заменить эту вредную фразу другой: "Я переживу это". Ведь ничто в этом мире не длится вечно. Всё проходит, и плохое - так же.

"Я не могу"

Это самая фатальная мысль из всех существующих. Если хотите приобрести уверенность в себе - навсегда вычеркивайте её из своего лексикона. Просто запретите себе её использовать. Потому, что когда вы произносите эти слова, то заведомо отказываетесь от сопротивления и борьбы.

Попробуйте сказать по-другому: "Я сделаю всё возможное". Или же, если уж совсем тяжело: "Я могу попросить о помощи, и мы справимся с ситуацией".

"Я предполагаю"

Если вы не хотите, чтобы вас все воспринимали нерешительным и робким человеком, старайтесь никогда не употреблять эту фразу. Будьте открытыми и готовыми нести ответственность за свои слова. Вместо этого скажите: "Я знаю". Или: "Я думаю, я верю, я уверен".

"Я не буду"

Когда вы произносите фразу "Я не буду", то не оставляете даже малейшей возможности для обучения, роста или развития. Эти слова несут один лишь только негатив. Вместо этого скажите: "Я буду".

"Я никогда"

Подобную фразу часто используют при защите. Например, "Я никогда не читал ничего подобного". Значит ли это, что этой информации не было? Отнюдь. Или вы утверждаете: "Я никогда не задерживаюсь". Как вы можете расписаться за всю свою жизнь на десятилетия вперёд? Ведь обстоятельства бывают разными. В любом случае выглядите вы неуверенным в себе человеком. Поэтому вместо этого скажите: "Я не помню" или "Я постараюсь никогда не опаздывать".

"Я мог бы"

Если некоторые слова выглядят просто негибкими (например, "Я никогда не опаздываю"), то эта фраза является слишком пассивной и предвзятой. Вместо этого используйте слова, которые продемонстрируют по-настоящему вдумчивый подход.

Например, "Я рассматриваю" или "Я решаю".

"Я потерпел неудачу"

Если вы зацикливаетесь на неудаче, прокручивая в который раз все её негативные аспекты, то можете забыть об уверенности в себе.

Запомните: неудача - это наш самый большой учитель по жизни. Поэтому вместо этого скажите: "Я пытался" или "Я научился".

"Я сдаюсь"

Существуют ли слова, которые звучат более трагично и обречённо? Они как бы подчёркивают, что вы - ленивы и просто не хотите стараться и продолжать борьбу.

Вместо этого скажите: "Я сделал всё, что мог на данный момент, но обязательно попробую ещё раз и ещё раз".

"Это достаточно хорошо"

Смирение. Посредственность. Довольствоваться малым. Вот что означает эта фраза. Она свидетельствует не только о том, что вы не уверены в себе, но готовы опустить свои требования и стандарты уже "ниже плинтуса". Не поступайте так никогда, если хотите чего-то достигнуть в жизни и быть счастливыми.

Вместо этого скажите: "Давайте сделаем это лучше всех".

Всё дело в том, что наши слова определяет то, как нас воспринимают окружающие. А то, что вы говорите себе, определяет ваши поведение и чувства. Поэтому внимательно прислушайтесь к тому, что говорите другим людям и себе, чтобы вовремя скорректировать линию поведения и обрести уверенность.

Сluber.com.ua

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