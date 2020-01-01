Может ли ваше поведение быть причиной того, что вы не можете построить отношения?

Вам может казаться, что вы готовы, но в то же время вы сами подсознательно саботируете все свои попытки построить отношения. Давайте посмотрим на примеры поведения, которые мешают построить вам здоровые отношения.

10 причин, почему у вас не получается построить отношения:

Вы еще не оправились от детских травм

Психологи утверждают, что наш детский опыт влияет на формирование привязанности к партнеру во взрослой жизни. Если у вас было несчастливое детство, вам потребуется немало времени, чтобы оправиться и построить здоровые отношения.

Психологи из Техасского университете A&M провели исследование, в котором приняло участие 144 пары. Они обнаружили, что у пар с невротической привязанностью было больше негативных эмоций в отношениях. У пар со здоровой привязанностью, наоборот, преобладали позитивные эмоции.

Вы слишком категоричны к своим спутникам на свиданиях

Если на первых свиданиях вы не даете шанса своему спутнику проявить себя лишь потому, что вам не понравилось что-то в его поведении - это не честно по отношению к нему. Разумеется, у всех свои вкусы и вам может не нравиться внешность, определенные привычки или же черты характера, и вы пытаетесь всячески избегать людей, которые ими обладают, но помните: вы тоже неидеальны. Вешая ярлык на своего спутника, даже не попытавшись узнать его положительные стороны, - нечестно. Возможно, именно по этой причине вам не удается построить отношения. Постарайтесь сфокусироваться на положительной стороне вашего партнера.

У вас завышенные стандарты

Мужчине, которого вы хотите встретить, около 40, он работает адвокатом, никогда не был женат, окончил Йель, живет в особняке, ездит на кабриолете и у него сногсшибательный пресс? Возможно, у вас не получается построить отношения, так как мужчина, которого вы ищете, попросту не вашего уровня, и ничего не сможет получить взамен от вас.

Вы еще не отошли от негативного опыта прошлых отношений

В вас осталось много негатива и сожалений после прошлых отношений и именно они мешают вам построить новые. Кто захочет быть с человеком, который зациклен на негативе? Разумеется, никто. Подумайте о любом негативном опыте ваших прошлых отношений и попробуйте его отпустить. Будьте открыты только позитиву.

У вас заниженная самооценка

Еще одна причина, по которой у вас не складываются ни одни отношения - заниженная самооценка. Тяжело полюбить другого человека в полной мере, если вы не можете полюбить себя в первую очередь. Сначала сфокусируйтесь на себе, а уже потом - на поиске партнера.

Вы боитесь отношений

Страх мешает построить вам отношения. Вы боитесь потерять свою свободу, или переживаете, что упустите кого-то получше. Именно боязнь того, что ваши отношения сложатся, мешает вам их построить.

Вы ищете отношений с женатыми/замужними

В отношениях с женатым/замужней, конечно, есть вероятность того, что они уйдут от своего парнера. Но не стоит забывать, что вы заведомо связываете себя отношениями с человеком, который не свободен и тем самим лишаете себя шанса на полноценные отношения.

Вы не можете оставаться собой в отношениях

Никогда не жертвуйте собой ради отношений. Пообещайте себе прямо сейчас, что никогда не будете притворяться. Вы должны верить в то, что сможете найти человека, рядом с которым вы сможете оставаться собой и с которым у вас получится построить крепкие отношения.

Вы повторяете ошибки прошлых отношений

Если вы продолжаете совершать ошибки ваших прошлых отношений, вам необходимо поработать в первую очередь над собой, прежде чем начинать новые отношения. Ваши отношения не сложатся, если вы будете жить в прошлом. Вашему партнеру нужно, чтобы вы жили настоящим, были с ним прямо здесь и сейчас. Если вы не можете отпустить прошлое, у вас не получится построить здоровые отношения.

Ученые из Рочестерского университета и университета Джорджии обнаружили, что живя сегодняшним днем, вы можете улучшить свои отношения и сделать их более счастливыми, а также лучше справляться со стрессом. Если вы отпустите прошлое и перестанете волноваться о том, что может случиться в будущем, вы сможете по-настоящему наслаждаться моментами рядом с вашим партнером. Также, это поможет вам создать эмоционально здоровые отношения.

Вам сложно доверять людям

Вас можно понять. Вы не можете открыться человеку, так как боитесь, что он сделает вам больно в ответ. Тем не менее, вам все-таки придется рискнуть и сделать это. Лучше испытать любовь и потерять человека, чем не испытать ничего вовсе.

Доверие необходимо для того, чтобы построить глубокие отношения. В противном случае, вы не сможете открыться человеку и сами себя лишите шанса построить отношения.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook