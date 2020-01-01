5 особенностей мужчин, которые должны знать женщины - ФОТО

1. Самостоятельность.

Принятие решений самостоятельно, в одиночестве. Когда мужчина сомневается в чем-то или у него наступает кризис, он, конечно, может с кем-то посоветоваться, но в конечном итоге ему нужно свое пространство и время, чтобы принять решение. Женщина же зачастую может принимать решения в процессе общения, и так же часто его менять. У нее объемное видение ситуации, которое не позволяет ей остановиться на чем-то одном. Мужчина же в своем твердом решении бывает непреклонен, но и благодаря этому способен достигать целей.

2. Забота.

Мужчине необходимо заботиться о семье, окружающих. Он хочет чувствовать свои достижения вовне. Если женщина способна сама о себе позаботиться, мужчина теряет интерес к такой женщине. По этой причине женщина должна научиться доверять мужчине и хвалить его за достигнутый результат.

3. Однонаправленность.

Мужчина не способен сосредотачиваться на двух вещах сразу. Ему сложно переключаться с одного дела на другое, заниматься несколькими делами одновременно. Он все делает на "полную катушку", - если работает, то работает, если отдыхает, то отдыхает. Нужно учитывать эту особенность мужчины и не напрягать его бытовыми вопросами, когда он отдыхает и не отвлекать во время работы.

4. Востребованность.

При всей внешней решительности, мужчина психически в 9 раз слабее женщины. Если он не чувствует, что он полезен, нужен и важен, то у него опускаются руки. Мужчине нужно демонстрировать, что без него семья не справится. Нам, женщинам, очень важно ослабить свой контроль, иначе мы сами превратимся в мужчину.

5. Психическая защита.

Мужчина защищает свою семью извне. Он сражается с внешним миром за то, чтобы семью уважали, чтобы приносить доход в дом и т.д. Женщина защищает семью изнутри. Если она не уважает мужчину внутри семьи, его не будут уважать на работе. Если она обсуждает, критикует и позволяет слушать нелестные слова о своем муже, то мужчина теряет свою силу.

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