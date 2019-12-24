Как защитить себя? - Принципы психологической самооброны

Лучшее из всех возможных сражений - то, которое не состоялось. А если уж так случилось, что боя не избежать, его разрушительные последствия следует свести к минимуму.

У каждого из нас бывают жизненные ситуации, в которых мы нуждаемся в самообороне. Даже если вы совершенно неконфликтный человек, рано или поздно все равно поймете, что, сами того не желая, угодили в конфликт с кем-то, кто пытается навязать вам свою волю или каким-то иным способом ограничить вашу свободу. Или, возможно, этот человек обидит или оскорбит так сильно, что вам захочется дать на это достойный ответ.

Самой распространенной реакцией на агрессию и оскорбления является контратака, выполненная теми же средствами и методами. К примеру, если кто-то на вас орет, то вы, вспылив, начинаете орать в ответ, и весь конфликт выливается в состязание "кто кого перекричит". Ну а если ваш противник начинает лезть с кулаками, вы платите ему той же монетой, и дело заканчивается синяками, ссадинами, а то и выбитыми зубами - что, поверьте, не идет на пользу никому.

Восточная философия подходит к конфликтным ситуациям с совершенно иной стороны. Мыслители Востока уделяли вопросам войны, боя и конфликтов в целом немало внимания. Одним из результатов этих размышлений стала философия боевых искусств, упор в которых делался на защиту, а вовсе не на нападение.

Философия самообороны

Мастера боевых искусств, как правило, сторонятся конфликтов любого рода и вступают в них лишь в тех случаях, когда нет иного выбора. Избегание открытой конфронтации является краеугольным камнем их стратегии как в атаке, так и в защите. Как правило, их тактические ходы направлены не на устранение противника, а лишь на его нейтрализацию, а то и вовсе на то, чтобы убедить его в том, что этот бой им совершенно не нужен.

Все, что вы говорите или делаете, отражая чужую атаку, должно подчиняться одному простому принципу - вы не должны стремиться уничтожить противника, навредить ему или же унизить. Все это не ведет к окончательному решению конфликта, это лишь увеличивает его ненависть к вам и стремление причинить вред. Но истинной целью боевых искусств является вовсе не победа любой ценой - их целью является гармония.

Восточные философы всегда знали, насколько высока цена любого конфликта. Когда гармония нарушена, лучшее, что может сделать его участник - попытаться вернуть эту гармонию, а вовсе не подбрасывать дров в огонь ненависти, и уж тем более не выводить конфликт на новый уровень. Пусть это станет для вас основным принципом самообороны - всегда стараться разрешить конфликт, а не способствовать его продолжению.

Спокойствие, только спокойствие

Если вы попали в ситуацию, в которой в вашем отношении проявляется агрессия, восточные школы философии рекомендуют вам в первую очередь не выходить из себя, сохраняя максимальное спокойствие. При этом спокойствие должно присутствовать не только в разуме, но и в теле - тело должно быть не напряженным, а спокойным.

Как добиться этого спокойствия? Для этого вам стоит уже сейчас заняться регулярными медитациями, а также дыхательными упражнениями. Поверьте, если вы в любой ситуации будете помнить о том, что должны дышать медленно и глубоко, мышцы не будут напряжены так же сильно, как в том случае, если вы позволите организму поддаться панике, и ритм дыхания слишком участится.

Искусство защиты от атак, обязательно включает в себя следующее:

Старайтесь выдерживать между собою и нападающим максимально возможную дистанцию.

Не делайте механических или автоматических движений, старайтесь двигаться осмысленно и четко.

Удалившись на максимально возможное расстояние, отдышитесь, и постарайтесь понять, откуда с наибольшей вероятностью вы можете ждать нападения.

Научитесь безопасно падать и быстро подниматься на ноги.

Старайтесь пользоваться периферийным зрением, чтобы получить полное представление о том, что вас окружает.

Старайтесь держаться прямо, и следите за тем, чтобы ваши ноги прочно стояли на земле - так, чтобы вас было трудно сбить с ног или вывести из равновесия.

Конечно, это лишь весьма базовая и упрощенная версия того, чему боевые искусства учат своих адептов, но за каждым из этих пунктов стоит целая философия, для полного осознания которой нужны годы усердных тренировок и настойчивого познания. Но это не означает, что вы не можете пользоваться ими уже сейчас, как крупицами мудрости веков, проверенной многими поколениями - и они вполне действенны.

В основе своей физические атаки очень похожи на атаки вербальные (с которыми каждый из нас сталкивается намного чаще). Принцип их осуществления практически один и тот же, отличие лишь в методах. И поэтому вы можете использовать для защиты от вербальных атак те же принципы физической самообороны, лишь немного их изменив.

Вербальные атаки

Одним из принципов восточной философии, лежащей в основе боевых искусств, является принцип равноценного обмена, в соответствии с которым вы не должны позволять кому бы то ни было безнаказанно оскорблять или унижать вас. Но это не означает, что на оскорбления вы должны отвечать тем же. Есть и другие стратегии, с помощью которых вы можете дать отпор обидчику.

При этом многие из них включают в себя активное использование языка тела. Вам нужно, чтобы ваше тело посылало окружающим определенное послание - чтобы вы буквально излучали ощущение стойкости и спокойствия. Ниже вы найдете несколько советов о том, как вести себя в подобных ситуациях:

Жестко и прямо взгляните оскорбляющему вас человеку прямо в глаза, а после, не отводя ваш взгляд, смягчите его.

Взгляните на вашего собеседника сочувственным взглядом, покачайте головой и отступите назад.

Не горбитесь, старайтесь держать тело прямо, и не опускайте голову.

Не избегайте прямого зрительного контакта - неважно, насколько некомфортным он вам кажется.

И, наконец, не пытайтесь разговаривать с этим человеком, если он не намерен слушать, вы лишь зря потратите время и силы.

Если вы будете проявлять достаточное понимание и сочувствие в отношении собеседника, то будете знать, как себя защитить. Но, конечно же, для этого вам прежде всего нужно познать самих себя, понять, к чему вы стремитесь, и уметь проявлять собственные эмоции.

Итак, если вы обнаружили, что помимо собственной воли ввязались в вербальную перепалку, вы можете воспользоваться этими тремя стратегиями, так или иначе присутствующими в большинстве восточных школ философии:

Отстранитесь. Эта стратегия идеальна, если настроение собеседника, ситуация, в которой вы находитесь, либо внешние обстоятельства заставляют предположить, что дальнейшее общение на эту тему приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Это означает, что стоит либо ничего не говорить, либо уйти, либо сменить тему разговора.

Заключите перемирие. К этой стратегии стоит прибегнуть, если вы видите, что с соперником можно договориться, или, скажем, если по его поведению понятно, что ему самому неприятен этот конфликт. В таком случае стоит сделать первый шаг и постараться достигнуть компромисса.

Не делайте ничего. Стратегия бездействия способна сослужить хорошую службу в том случае, если вы чувствуете, что эта атака была совершенно ничем не спровоцирована с вашей стороны, либо же пока не уверены, кто из вас прав. В таких случаях оставайтесь неподвижными и молчаливыми, в идеальном случае - с закрытыми глазами.

Сluber.com.ua

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