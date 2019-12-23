Последствия детства без родительской любви

Детство - это этап не только физического, но и эмоционального взросления человека. Феномен детей, лишенных родительской любви, встречается сегодня довольно часто. В будущем такие дети неизбежно сталкиваются со многими эмоциональными и поведенческими проблемами.

Когда человек рождается, у него нет чувства собственного "я". Он еще не может воспринимать себя отдельно от матери - у новорожденных детей самоощущение полностью завязано на присутствии родителей. Но по мере взросления мы постепенно осознаем, что являемся отдельными личностями. И только в два-три года у нас начинает формироваться чувство себя или "эго".

От одного до шести лет наше эго/самоощущение развивается, и отношения с родителями в этот период играет ключевую роль в качественной стороне этого эго/самоощущения. Так, если в детстве мы получаем от них постоянную любовь и поддержку, то растем с чувством, что нас ценят и любят. У нас появляется умение решать свои проблемы, формировать здоровые и осознанные отношения, а также общее чувство благосостояния и уверенности в себе.

Если же эта любовь непостоянная или мы сталкиваемся с частыми оскорблениями или травмами, то растем с низкой самооценкой, боязнью неудачи, недоверием и склонностью к токсичным отношениям. Причина в том, что младенцы абсолютно беспомощные и полностью зависимые от своих родителей в вопросах жизнеобеспечения, любви и заботы.

Когда ребенок замечает, что родители не уделяют ему достаточно времени или непоследовательны в удовлетворении его потребностей, у него появляется чувство собственной ничтожности и бесполезности. А искаженность самоощущения в этом возрасте влияет затем на поведение человека, когда он станет взрослым.

Ниже перечислены несколько типов поведения людей, которые в детстве не знали родительской любви.

1. Страх одиночества - нездоровая привязанность и токсичные отношения.

Ребенок, не знающий недостатка в любви и поддержки в детстве, вырастает со здоровыми понятиями об отношениях. В нем заложено глубокое чувство собственной ценности и уверенности в себе. Он знает, что достоин быть любимым, что отношения могут быть стабильными и что этот мир является безопасным местом, которое можно смело исследовать и изучать.

Если же ребенок регулярно недополучает любовь и поддержку, то вырастает с нездоровыми понятиями об отношениях. Им движет либо одержимая привязанность, либо полная замкнутость в себе.

Одержимая привязанность

Если детство ребенка отличается непостоянством родительской любви и заботы, в будущем он будет склонным к одержимой привязанности, требуя к себе внимания других людей и хронически боясь, что в какой-то момент они могут его бросить.

Замкнутость в себе

Если ребенок растет с родителями, которые не могут о нем нормально позаботиться, он учится заботиться о себе сам, вырастая замкнутым. Он будет пытаться стать максимально самостоятельным, избегая активности в отношениях и отказываясь открывать свой внутренний мир из-за боязни возможных страданий.

В основе описанных выше типов поведения лежит страх одиночества, вызванный недостатком родительской любви в детстве.

Партнеры, которых мы выбираем для романтических отношений, являются подсознательными копиями наших родителей. Кроме того, низкая самооценка и страх одиночества, являющиеся последствиями отсутствия родительской любви, приводят к замкнутости в себе и подсознательному вступлению в токсичные отношения.

Очень важно найти время для анализа своих нездоровых шаблонов поведения и понять, чем они вызваны, чтобы начать сознательную работу над их исправлением и созданием здоровых отношений вместо токсичных.

2. Эмоциональные крайности

В детстве ребенок получает от родителей помощь в умении распознавать и выражать свои эмоции в безопасной обстановке. Если же родители не помогают, ребенку приходится делать это самому самым оптимальным, по его мнению, образом. Повзрослев, он будет впадать в эмоциональные крайности, либо полностью отрицая свои чувства, либо неконтролируемо преувеличивая их.

3. Нездоровое эго

Как уже говорилось, эго/самоощущение ребенка начинает появляться в возрасте примерно двух лет. Время, которое родители посвящают своим детям, и его качество показывает ребенку уровень любви к нему.

Если ребенок постоянно чувствует любовь и заботу, у него будет формироваться ощущение собственной ценности и достоинства, что, в свою очередь, приведет к формированию здорового эго взрослого человека.

Если же в детстве ребенок недополучает любовь и поддержку, ему начинает казаться, что с ним что-то не так, а потому он вырастет с нездоровым эго и заниженной самооценкой.

4. Проблемы с доверием и неспособность установить здоровые границы

Самомнение и мировоззрение ребенка начинают формироваться еще в раннем детстве и по большей части основаны на его отношениях с родителями. Так, если родители всегда находятся рядом и обеспечивают должную заботу и поддержку, то он растет с глубоким убеждением в том, что этот мир является безопасным местом и что его потребности будут удовлетворены, растет с умением доверять людям и верит в доброту окружающего мира.

Если же ребенок растет без внимания родителей или они неспособны заботиться и поддерживать его, то у него возникнет чувство, что мир - это опасное место и что люди могут бросить его в любую минуту. Из-за своего страха потерять кого-то или быть одиноким такой ребенок испытывает трудности с доверием в близких отношениях и дружбе.

Границы - это невидимые и символические "силовые поля", преследующие три цели:

не подпускать к себе людей и не позволять им злоупотреблять нами,

не позволять нам нарушать личное пространство других людей и злоупотреблять ими,

давать каждому из нас способ воплотить в реальность наше понимание того, "ккто мы есть".

Границы - это очень важные функциональные инструменты здорового выживания. Будучи младенцами, у нас еще нет границ, мы полностью ассоциируем себя со своими родителями.

По мере взросления у нас начинает формироваться отдельное ощущения себя, мы осознаем значение границ, наблюдая за жизнью родителей. А затем мы создаем для себя те же границы, которые видели в детстве чаще всего. И если в нашей семье не было границ вообще или они не работали, то в будущем такие же искаженные границы будут и у нас самих.

Чрезмерная навязчивость или ненадежность родителей может сделать ребенка отстраненным и таким, что в отношениях окружает себя неприступными стенами.

Непостоянство любви родителей к своему ребенку приводит к тому, что тот вырастает слишком беспокойным и пытается разрушить существующие границы, полностью сливаясь с другими людьми. Здоровые границы, созданные его друзьями, он рассматривает как попытки отгородиться от него и воспринимает это как личное оскорбление.

5. Неспособность рисковать

Главное отличие между ребенком, которого любят, и тем, кого нет, заключается в том, что первый осознает свою ценность для родителей, несмотря на его возможные недостатки или изъяны. Его не пугают неудачи, поскольку эти неудачи не определяют его ценность. Он очень стойкий и с легкостью преодолевает трудности. Ему хочется исследовать жизнь, использовать новые возможности и рисковать.

А тот, кто страдает от неполноценной любви, растет с верой в то, что он недостаточно хорош, а потому усердно старается любой ценой избегать неудач, считая, что неудача - это отражение его несовершенства. Ему страшно покидать зону комфорта и идти на риск во всем, что может закончиться провалом. Зачастую такие люди таки не добиваются своих жизненных целей.

Но мы не можем вернуться в прошлое и изменить способ нашего воспитания. Зато в наших силах сделать шаг навстречу принятию позитивных шаблонов поведения. Для этого ниже перечислены несколько практических советов:

1. Перевоспитайте ребенка внутри себя

Ваш внутренний ребенок жаждет любви и признания, которых не получил в детстве. Он хочет заботы от кого-то с действительно добрым сердцем, и этот кто-то - вы.

2. Обратитесь за помощью

Если в детстве вы недополучили от родителей любви и внимания, то выросли с чувством пустоты, которую постоянно хочется заполнить, что не дает возможности сосредоточиться на своих мечтах, целях или жизни, потому что вы всецело поглощены мыслями о собственной неполноценности.

Чтобы заполнить эту пустоту, очень важно создать прочное внутреннее самоощущение. Обратитесь к специалисту, он вам поможет с этим справиться.

3. Самодисциплина и здоровые границы

Сформируйте здоровые границы на работе и в личных отношениях. Научитесь определять свои приоритеты и понимать, когда нужно открыться людям.

Составьте график работы и развлечений, времени на себя и на отношения, избегая при этом крайностей.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook