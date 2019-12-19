8 самых ярких романов Брэда Питта за последние 30 лет - ФОТО

25-летний Брэд Питт, 1988 год

18 декабря поклонницы Брэда Питта могут отмечали как личный праздник, ведь именно в этот день появился на свет их кумир. В этом году актер отметил 56-летие. По такому поводу мы могли бы вспомнить все знаковые фильмы с участием Брэда - от прославивших его лент "Интервью с вампиром" и "Семь" до последних "Союзников" и "Машины войны". Но будем честными: фильмографию знаменитости изучать не настолько интересно, как подробности его личной жизни. Тем более что далеко не все фанаты Питта помнят, что у него был кто-то помимо Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли.

С Шэлейн МакКолл, 1988 год; с Джилл Шолен, 1988 год

На самом же деле до встречи с Гвинет в середине 90-х звездный блондин успел как следует "нагуляться": у него были романы с актрисами Шэлейн МакКолл и Джилл Шолен, после актер встречался с бывшей женой Майка Тайсона Робин Гивенс (интрижка с темнокожей красавицей началась еще в период ее замужества), затем в жизни Брэда появилась Джульетт Льюис... Всех избранниц Питта объединяет одно: они были коллегами актера и встречались с ним благодаря работе. Из чего возникает закономерный вопрос: интересно, следующая женщина, с которой завидный с недавних пор холостяк решит соединить свою судьбу, также будет из киноиндустрии?

С Робин Гивенс, 1989 год

С Джульетт Льюис, 1991−1992 годы

С Джиткой Похлодек, 2000 год

С Гвинет Пэлтроу, 1995−1996 годы

С Дженнифер Энистон, 1999 год

С Дженнифер Энистон, 2001−2004 годы

С Анджелиной Джоли, 2006 год

С Анджелиной Джоли, 2007 год

56-летний Брэд Питт, 2019 год

Bazaar.ru

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