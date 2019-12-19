Самые громкие звездные свадьбы 2019 года - ФОТО

Пышное торжество или скромная церемония для самых близких - в этом году свадебный сезон у звезд получился насыщенным и запоминающимся. Вспоминаем самые обсуждаемые бракосочетания.

ДЖО ДЖОНАС И СОФИ ТЕРНЕР

Фото: GETTYIMAGES.COM

Софи Тернер и Джо Джонас сыграли сразу две свадьбы: в начале мая влюбленные тайно расписались в Лас-Вегасе (они поженились сразу после премии Billboard Music Awards), а спустя пару месяцев молодожены отправились с друзьями в Париж и отметили торжественное событие в старинном замке 18 века Chateau de Tourreau. Для церемонии невеста выбрала роскошное платье Louis Vuitton, для которого потребовалось 14 метров тюля и тысячи кристаллов и бусин. Среди звездных гостей были Мэйси Уильямс, Эшли Грэм и Джастин Эрвин, Кевин и Даниэль Джонас, Ник Джонас и Приянка Чопра.

ЗОИ КРАВИЦ И КАРЛ ГЛУСМАН

Фото: GETTYIMAGES.COM

Зои Кравиц и актер Карл Глусман объявили о помолвке в ноябре 2018-го - после двух лет отношений. В мае 2019-го они тайно расписались, а летом устроили вечеринку для друзей и близких. Торжественная церемония прошла в доме Ленни Кравица в Париже. Среди гостей были родители актрисы Ленни Кравиц и Лиза Боне с супругом Джейсоном Момоа (он приехал в ресторан вместе со своими двумя детьми), коллеги по сериалу "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шейлин Вудли, Николь Кидман, а также друзья пары Кара Делевинь с Эшли Бенсон, Крис Пайн, Дензел Вашингтон и другие.

Кстати, Зои даже во время свадебной церемонии не изменила своему стилю и вместо классического платья выбрала белые велосипедки, топ и сетчатую накидку (наряд был разработан нью-йоркской студией свадебного костюма Danielle Frankel).

КРИС ПРАТТ И КЭТРИН ШВАРЦЕНЕГГЕР

Фото: GETTYIMAGES.COM

Свадьба американского актера и дочери Арнольда Шварценеггера получилась самой закрытой: на церемонии присутствовали только родители Кэтрин - Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, братья и сестра невесты, а также шестилетний сын Криса - Джек. Но Кэтрин все же нарушила молчание и написала в Instagram пост, посвященный счастливому дню, и выразила благодарность Джорджио Армани за "уникальное платье" для нее и "идеальный костюм" для Криса.

ДЖАСТИН БИБЕР И ХЕЙЛИ БОЛДУИН

Звезды официально зарегистрировали отношения в сентябре 2018-го, но с празднованием решили не торопиться. Клятвами молодожены обменялись только в этом году в церкви Somerset Chape, а затем устроили вечеринку в отеле Montage Palmetto Bluff в городе Блаффтон в Южной Каролине.

За месяц до празднования Камила Морроне, Кэти Перри, Джоан Смоллс и другие гости (как сообщает издание People, их было 154) получили приглашения, стилизованные под комиксы. Из развлечений на вечеринке особой популярностью пользовалась фотобудка, где можно было сделать фото на память.

ДЖУД ЛОУ И ФИЛИППА КОЭН

Фото: GETTYIMAGES.COM

Весной один из самых завидных женихов Джуд Лоу оставил статус холостяка. Избранницей актера стала Филиппа Коэн, с которой он встречался четыре года. Для актера это не первый брак (с 1997 по 2003 годы он был женат на актрисе Сэйди Фрост), и в этот раз церемония прошла без пышного торжества. Молодожены расписались в Лондоне, а после отправились на банкет в Old Marylebone Town Hall. Для важного дня Джуд Лоу выбрал темно-синий вельветовый костюм, а Филиппа - кремовое мини-платье.

Фото: LEGION-MEDIA.RU

ХАЙДИ КЛУМ И ТОМ КАУЛИТЦ

Фото: GETTYIMAGES.COM

Свадьба модели и музыканта была организована в Италии на знаменитой яхте Christina O (именно здесь проходили вечеринки Грейс Келли и князя Ренье III, а также Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса). Для романтического торжества модель выбрала платье Valentino с корсетом, декольте в форме сердца и пышной юбкой, а бывший гитарист Tokio Hotel отдал предпочтение белому костюму и голубой рубашке. Кстати, церемонию провел брат-близнец Тома - Билл.

ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС И КУК МАРОНИ

Фото: LEGION-MEDIA.RU

Роскошная церемония бракосочетания Дженнифер и Кука состоялась в особняке Belcourt Castle в Ньюпорте. Организатором свадьбы стал известный звездный event-менеджер Марк Сид, кстати, он отвечал и за конфиденциальность (подробности церемонии скрывали от журналистов). Как сообщает издание People, для важного дня Дженнифер и Кук выбрали наряды от Dior (актриса давно сотрудничает с модным брендом).

Еlle.ru

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