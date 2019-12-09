5 признаков того, что рядом с вами эмоционально зрелый партнер

Существует масса статей и книг о том, как стать лучше. Мужчинам - ещё лучшими любовниками, ещё лучшими мужьями или ещё лучшими парнями. И, конечно же, в интернете - море информации о том, чего на самом деле хотят женщины.

Стать лучше - действительно благородная цель, но для здоровых отношений одного человека - мало. Поэтому, если мы действительно задались целью достигнуть гармонии в отношениях, то должны также помочь мужчинам понять, как поступает стабильный и зрелый партнер.

Поэтому предлагаем вам ознакомиться с основными характеристиками эмоционально здорового партнёра, что поможет вам оценить перспективы развития отношений (а где-то - и взглянуть на себя со стороны):

1. Он больше слушает, чем говорит.

Эмоционально здоровый партнёр отлично понимает, что слушать - намного важнее, чем постоянно разговаривать лишь для того, чтобы быть услышанным. В современном мире шквала информации, навязчивой рекламы и гаджетов, партнёр, который может отвлечь, оградить от всего этого и по-настоящему заинтересовать - это просто подарок судьбы.

Кроме того, очень важно, что человек нашёл место в своём сердце именно для тебя, ни на что не отвлекаясь, не думая ни о чём другом в эти минуты.

Так поступает эмоционально зрелый партнёр. Ищите именно такого, если не хотите с утра до ночи слушать рассказы обо всём на свете, кроме вас и ваших отношений.

2. Он скажет напрямую, что хочет, а не будет обижаться, что вы чего-то не сделали.

Существует старая поговорка, что мы не можем знать того, что мы не можем знать. Никто ещё на нашей планете не научился читать мысли других людей! Тем не менее в романтических мелодрамах - всё по-другому. В них наивным девушкам и парням рассказывают о том, что настоящая любовь создает какую-то особую магическую духовную связь, с помощью которой партнёр инстинктивно "угадывает" желания, мечты и ожидания любимого человека.

При этом предполагается, что он пойдёт на любые жертвы и неудобства - с радостью и восторгом!

Для жизни такой подход - крайне вредный. Во-первых, это нереально. А во-вторых, уничтожит отношения - очень быстро.

3. Он открыто рассказывает о своих страхах, не стыдясь и не обвиняя никого вокруг.

Сколько отношений разрушилось из-за невысказанных страхов и сомнений. Дело в том, что всё это разрушает наше доверие друг к другу, а без доверия - любовь невозможна. Да, рассказывать о своих страхах и обсуждать их с партнёром - непросто, но, если любимый или любимая дорожит отношениями - сделает это.

Эмоционально зрелый партнёр понимает, что открытость способствует ещё большей близости и доверию.

4. Он умеет наслаждаться тишиной и вашим присутствием рядом.

В мире не так уж много таких потрясающих вещей, как просто посидеть в тишине, прижавшись плечом к любимому человеку. Зачастую достаточно просто знать, что партнёр - дома, занимается какими-то своими делами, чтобы почувствовать самый настоящий прилив счастья и нежности.

Когда нам не нужны фейерверки и вечеринки (хотя одно другого не исключает) для того, чтобы наслаждаться обществом друг друга, то открываем для себя один из самых прекрасных даров любви - ПРОСТО БЫТЬ РЯДОМ.

5. Он принимает реальность такой, какая она есть. Никого не обвиняет, а пытается улучшить ситуацию.

Жизнь непредсказуема. Иногда вещи ломаются. Иногда происходит непредвиденное событие и разрушает все наши планы и мечты. Жизнь бывает жестокой. И нам не раз придётся бороться и разочаровываться. Важно уметь принимать все удары судьбы достойно и не позволять эмоциям одержать победу над нами.

Когда что-то идёт не так, то первый и подсознательный импульс - обвинить в этом кого-то другого. Ведь мы хотим понять, почему произошло что-то плохое, и определить, кому за это отвечать. Но эмоционально зрелые люди так не поступают. Они просто вместе с партнёром решают проблемы, не обвиняя никого и не стыдя.

Итак, теперь вы точно знаете, какое поведение партнёра является эмоционально зрелым. Эти 5 пунктов - ещё не вся "история". И вовсе не гарантия, что отношения сложатся на "отлично", даже при условии, что наши партнеры будут соответствовать всем пунктам.

Однако эта информация может помочь оценить перспективы отношений или состояние - уже существующих. А, возможно, помогут сфокусироваться на конкретных проблемах, которые вам, скорее всего, придётся обсуждать с партнёром.

Cluber.com.ua

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