Вместе навсегда - 15 советов для тех, кто в отношениях - ФОТО

Отношения - это здорово, сложно и немного нервно. Только кажется, что понял, как они устроены, и опять - конфликт, ссора, непонимание.

Мы выбрали 15 советов, которые помогут прийти к совместному счастью.

1. Не пытайтесь выглядеть идеально

Все начинается со свиданий. Кажется, что прическа, макияж, новый костюм - все должно быть идеальным. Потом настойчивый голос в голове звучит все громче: "Боже, я выгляжу ужасно... Я ему точно не понравлюсь. У этих отношений нет будущего!". Стоп. Успокойтесь. Никто не безупречен, и не стоит искать совершенства в других. Просто будьте собой, и вы очаруете своей искренностью.

2. Будьте в форме ради себя

Клинический психолог Дин Делис, автор книги "Парадокс страсти", рассказывает историю пациентки, бывший муж которой уговорил ее увеличить грудь. Она так хотела угодить любимому, что согласилась (хотя сначала была против). Операция ненадолго возродила интерес мужа, но потом он все равно ее бросил. Тяжелый урок, чтобы отучиться от чрезмерной уступчивости.

Забота о внешности - признак эмоционального здоровья и хорошей самооценки. Но украшая себя только ради партнера, вы попадаете в зависимость от его мнения. Появляются новые комплексы, которые бьют по самооценке и не помогают строить здоровые отношения.

3. Шестисекундный поцелуй

Если расстаетесь на время, целуйте любимого человека. Причем не меньше шести секунд. Хотите дольше? Пожалуйста. Но никак не меньше. Делайте так, когда собираетесь на работу и возвращаетесь домой. Когда уезжаете в командировку и встречаете любимого в аэропорту. Даже когда идете за хлебом. Это оживляет романтику и укрепляет страсть. А ещё поцелуи активируют поток окситоцина, ослабляют страхи и укрепляют доверие.

4. Страшно или весело - будьте вместе

Если вы вместе уже не год или два, и чувствуете, что страсти утихли, есть способ вернуть азарт в отношениях. Делайте вместе всё, что ускоряет сердцебиение. Катайтесь на американских горках, отправляйтесь в поход, смотрите триллеры и фильмы ужасов, пойте песни на концерте любимой группы, спорьте о науке или политике.

Посещайте мероприятия, которые заставляют сердце биться чаще, или устраивайте вместе авантюры. Смысл в том, что когда захватывает дух, вы испытываете возбуждение. Мозг сразу замечает это и думает: "Ух ты, кажется, с этим человеком и правда интересно!".

5. Назначайте друг другу свидания

Если вы живете вместе, это не значит, что свиданиям надо положить конец. И пусть совет этот банален, советуем не забывать: минимум раз в неделю назначайте друг другу свидания. Планируйте заранее. Придумайте, в какой ресторан, музей или парк пойдете. Настройтесь. Вспомните ваше первое свидание - пусть будет (почти) так же волнительно. И постепенно романтика станет вашей приятной привычкой.

6. Сохраняйте дистанцию

С годами любовь сокращает дистанцию между партнерами. Возникает удивительный парадокс: вы становитесь эмоционально близки, но желание притупляется. Чтобы сексуальное притяжение не испарилось, необходимы загадка, новизна и что-то неожиданное.

Желание требует, чтобы объект внимания ускользал и сохранял некоторую недоступность. Сохраняйте дистанцию: пусть у каждого будут свои увлечения, секреты и немножко свободы. Так вы увидите в любимом человеке не только родственную душу, но и привлекательного незнакомца.

7. Учитесь принимать

Зрелые чувства - это сложный путь от милой романтической любви к принятию любимого человека и его несовершенств. Так различаются любовь и влечение: вас влечет благодаря чему-то, вы любите несмотря на что-то.

Когда вы только влюблены, то очарованы избранником. Время идет, и чувство меняется. Возможно, то, что нравилось в любимом человеке - его смелость, чувство юмора, громкий смех или скромность - также привлекает. Но вы стали подмечать и слабости - досадные недостатки, которые жутко раздражают. Учитесь принимать человека вопреки недостаткам, уважайте его и не стремитесь переделать.

8. Не гасите конфликт - управляйте им

Сразу огорчим: идеальные союзы без ссор - выдумка и сказки. Все в мире происходит по принципу энтропии: любая система естественным образом стремится к хаосу. И в отношениях, как и в любом другом процессе, что-то всегда будет выходить из строя. Вы будете ругаться и не соглашаться друг с другом. Гневно хлопать дверью, испытывать разочарование и не понимать партнера.

Конфликты - это нормально и закономерно.

Не избегайте ссор. Не молчите, если что-то вас тревожит. Конфликт может быть созидательным. Сделайте его конструктивным - это будет огромный шаг вперед. Вы станете лучше понимать друг друга и любить ещё крепче.

9. Станьте "зеркальным отражением"

В жизни важно уметь слушать и проявлять эмпатию - улавливать чувства, которые скрываются за словами. Вот почему семейные психологи часто используют метод "зеркальное отражение". К примеру, муж рассказывает, что его беспокоит. Затем жена пересказывает "жалобу" своими словами. Важно уловить не только смысл, но и чувства, которые испытывает партнер. Звучит просто, но на деле невероятно трудно. Цель "зеркальной" терапии - эмоционально настроиться друг на друга. Это помогает разрешить конфликты без взаимных обид и понять партнера.

10. Если вас переполняют эмоции

Даже спокойные люди иногда срываются. Если чувствуете, что взорветесь, делайте так. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Затем - сосчитайте до десяти. Эти действия помогают снизить давление и успокоиться. Когда делаете глубокий вдох, то стимулируете блуждающий нерв: он снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Подышали, сосчитали до десяти и до двадцати, но до сих пор в ярости? Срочно возьмите тайм-аут - перерыв на 20-30 минут. Только не уходите молча - это лишь усугубит ситуацию. Скажите: "Знаешь что, прямо сейчас у меня нет сил тебя слушать. Я вернусь через полчаса, и мы продолжим".

11. Негативные эмоции - 50/50

Даже в самых гармоничных отношениях бывают проблемы. Испытывать негативные эмоции - ревность, злость, грусть, сомнение - это нормально. Главное - соблюдать баланс. Не зацикливаться на негативных моментах, но и не отрицать их. Делите проблемы по принципу 50 на 50. Половина из них - реальные трудности, которые нужно обсуждать. А вторая половина наверняка немного преувеличена. Когда вы применяете это правило, практически всегда можно остановить ссору. Любая эмоция возникает по какой-то причине: попробуйте её отыскать.

12. Исправляйте ошибки

Мы не идеальны и иногда поступаем неправильно. Важно - учиться исправлять свои ошибки и говорить об этом с партнером. Вы можете сказать какие-то слова или послать невербальный сигнал - обнять, поцеловать, положить ладонь любимого в свою. Не существует универсального способа восстановить взаимопонимание. Нужно лишь чтобы один партнер пошел навстречу, а другой - откликнулся на его попытку.

Каждый из нас может сказать важную фразу "прости меня". Сказать искренне, а не потому что надо.Но то же самое можно сказать и по-другому. Вот несколько фраз, которые помогут установить взаимопонимание:

- Моя реакция была слишком резкой. Прости меня.

- Пожалуй, я был неправ.

- Я сорвалась.

- Мне очень жаль. Прости меня, пожалуйста.

- Помоги мне сказать это помягче.

- Я сделал что-то не так?

- Мне сейчас очень нужна твоя поддержка.

- Просто выслушай меня сейчас и попробуй понять.

- Я правда думаю, что твоя точка зрения имеет смысл.

- Я люблю тебя. А с этим мы разберемся.

- Давай найдем решение, которое будет учитывать обе наши точки зрения.

13. Используйте юмор

Юмор всемогущ: доказано, что смех ускоряет выздоровление от соматических болезней и быстрее решает проблемы в отношениях. Это не значит, что вы должны постоянно переводить серьезные темы в шутку. Но если видите, как можно разрядить ситуацию, - улыбнитесь.

14. Занимайтесь самооценкой

Успех приходит изнутри. Сложно уделять внимание отношениям, когда вас разрывают противоречия, сомнения и комплексы. Ещё труднее быть, например, хорошим мужем и отцом, когда вы поглощены своими мыслями и чувствами - на семью просто не хватает сил.

Чтобы обрести внутреннюю гармонию и принять себя, делайте вот что:

анализируйте чувства. Изучайте себя. Заведите дневник и пишите о том, что нравится и беспокоит. Учитесь понимать себя - это путь к принятию.

радуйте себя. Занимайтесь спортом, ухаживайте за собой, правильно питайтесь. Награждайте за маленькие победы и говорите комплименты.

не забудьте улыбаться, когда просыпаетесь. Улыбка помогает встретить новый день с добротой и воодушевлением.

15. Будьте друзьями

Когда вы строите крепкие отношения, важно оставаться друзьями. Ведь друг - это тот, кто разделяет наши интересы. Тот, кому доверяем и с кем весело.

Фридрих Ницше писал: "Отсутствие дружбы, а не любви, делает семьи несчастными".

Ваша задача как пары - стать уважающими друг друга коллегами и одновременно крепко привязанными друг к другу друзьями. Вы спорите и в то же время учитесь терпению. Стараетесь найти общие интересы и весело проводить вместе время. А ещё - не забываете уважать и любить друг друга.

Роковая страсть, потеря самого себя, страдание от невозможности расстаться, принесение в жертву своих интересов... Это далеко не полный список зависимостей, которые принято называть любовью. На самом деле здоровая любовь - другая. Она наполняет ощущением близости, теплоты и смысла. Это глубокая и долгая работа над собой. Да, иногда приходится непросто: эмпатия, понимание и доверие - все это появляется не сразу. Но если каждый партнер готов меняться, значит, это то самое чувство.

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