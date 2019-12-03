Самая большая женская ошибка, которая мгновенно отталкивает мужчин

Случалось ли с вами что-то подобное: вы встречаете хорошего парня, всё вроде бы прекрасно, но вдруг он... исчезает. Не звонит, не добивается встреч.

Вы в недоумении: что же случилось? Что вы сказали или сделали не так? Чем не подошли?

Особенно обидно, когда подобная ситуация повторяется вновь и вновь. А кому-то, наоборот, везёт: у них все мужчины - один лучше другого. Почему же так происходит?

Каждый раз, когда женщина влюбляется в мужчину, она чувствует, что ей следует как-то показать, что она заинтересована. А как же иначе? Ведь он может не заметить сигналов, и она навсегда потеряет его!

Она почему-то считает, что, если мужчина убедится в том, что его любят - обязательно осознает всю глубину происходящего и останется с ней навсегда.

Женщины посылают эти сигналы по-разному. Одни - постоянно шлют сообщения, чтобы напомнить о том, что думают и помнят о мужчине. Другие - приглашают сходить куда-то вместе и заняться каким-то общим делом. Ещё кто-то - мучит вопросами о том, как мужчина относится к их отношениям, звонит, чтобы узнать, почему он не звонит и т.д.

И, даже если вы поступаете так из самых искренних побуждений, да и выглядит это поначалу безобидно и мило, так будет не всегда. Если переусердствуете с этими "сигналами", то достигнете противоположного результата - оттолкнёте от себя мужчину. Вы попросту утратите привлекательность и притягательность в его глазах.

Дело в том, что мужчин, то есть охотников, привлекают женщины, за которыми придётся поохотиться. Их притягивает то, что следует завоёвывать, добывать, а не то, что находится в зоне досягаемости - бери и наслаждайся.

Естественно, что мужчина не имеет ничего против, чтобы вы инициировали какие-то беседы и приглашения. Но не забывайте, что ему необходима свобода и пространство для преследования, это позволяет ему чувствовать себя настоящим мужчиной.

Только тогда он осознаёт, что вы - очень ценная "добыча". Кстати, даже если состоите с кем-то другим в отношениях.

Мужчинам нужно пространство. И когда женщина уж слишком активно пишет, приглашает, инициирует, подталкивает, то они чувствуют себя подавленными. Даже если и соглашаются встретиться или поговорить.

Если вы делаете это из страха потерять - он немедленно это почувствует.

Поэтому в следующий раз, когда захотите написать или позвонить мужчине, спросите себя:

"Я хочу это сделать, потому что боюсь, или потому, что люблю?"

Если вами управляет страх потерять - мужчина это немедленно почувствует, и вы утратите былую привлекательность в его глазах. У него появится ощущение, что его буквально запирают в клетке. Как результат - он отступает, чтобы вернуть себе необходимое пространство.

Вместо того, чтобы бесконечно посылать и посылать мужчине сигналы, дайте ему пространство. Ощущение свободы. Свободы выбора.

Если вы не хотите оттолкнуть его - выделите ему это пространство. Знаю, что сидеть сложа руки - непросто, особенно когда вас переполняет желание узнать, нравитесь ли вы ему. Но придётся. Если не хотите потерять его навсегда.

Вместо того, чтобы душить его сообщениями и приглашениями, позвольте ему соскучиться. Притягательность женщины возрастает во много раз, когда её... нет рядом.

Если мужчина действительно заинтересован - вы не будете единственной, кто будет инициировать беседы и встречи. Когда он чего-то хочет по-настоящему, то всегда найдёт время и способ связаться с вами.

Если вам всё же непременно нужно всё планировать самой - позвоните мужчине, назначьте встречу (лучше - через несколько дней) и продолжайте жить своей жизнью. Работайте, занимайтесь своими делами и увлечениями, пока не придёт дата свидания. Захочет - он вам позвонит или напишет за это время, нет - придётся дожидаться встречи.

У вас должны быть собственные друзья и собственная жизнь. Для того, чтобы выглядеть по-настоящему "ценной" в глазах мужчины, вы не должны быть всегда доступной.

Не нужно никаких специальных техник для того, чтобы завоевать или удержать внимание мужчины. Просто живите своей жизнью и наслаждайтесь каждым днём!

Действуйте именно так, потому что так всё выглядит намного естественней, да и вы сами при этом будете жить полноценной жизнью, а не в страхе и ожидании "позвонит-не позвонит". Да, это сложно, но нужно. Поверьте, что такое поведение скорее привлечёт внимание мужчины, чем заваливание его сообщениями.

Дайте ему свободу добиваться вас! Если мужчина почувствует, что ему хорошо с вами, то ваш шаг назад мотивирует его продвинуться в то пространство, которое вы открыли для него. При этом, что очень важно, он будет чувствовать себя охотником, а не жертвой, которую загоняют в капкан.

Как только мужчина обживётся на этом "пространстве любви" и поймёт, что там безопасно, он захочет проводить в нём всё больше и больше времени. Всегда поступайте так, чтобы он был уверен, что преследует вас, и охотник - он, а не вы. И главное - что вы стоите того, чтобы вас добивались.

В этот момент уже мужчина будет переживать о том, чтобы не потерять вас. И только тогда, когда он решит, что вы достойны, чтобы держаться за вас - будет намного легче создавать и поддерживать с ним здоровые, длительные и искренние отношения. Так что не спешите. Всему своё время.

Не повторяйте ошибок других женщин: не гоняйтесь за мужчинами, а будьте собой, живите своей жизнью и радуйтесь каждому дню. Это самое притягательное, что может быть в женщине!

Сluber.com.ua

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