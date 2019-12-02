10 ценных советов о том, как и с кем стоит начинать отношения

Зная, и не только из кино, что в отношениях случаются взлеты и падения, ссоры и примирения, все эти "я тебя люблю" и "нам придется расстаться", хочется заранее пройти краткий познавательный курс, который сориентирует, когда можно полностью раствориться во взаимной любви или ждать напряженного этапа. Конечно, для каждой пары существуют индивидуальные секреты совместного счастья, но есть и универсальные правила для тех, кто почувствовал взаимный интерес и хотел бы большего.

Вот краткое руководство по отношениям в десяти советах, чтобы разобраться, насколько перспективна ваша привязанность.

1. ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ СОБОЙ

Верьте в индивидуальную гармонию и никогда не меняйте себя ради других. Не подстраивайтесь под желания, прихоти или жизненный выбор вашего партнера за счет отмены собственных приоритетов. Ежедневно создавая ради любимого "лучшую" версию себя (или того, кем, вы думаете, он хочет вас видеть), вы списываете в утиль все прекрасное, что в вас уже есть. Быть честной в отношениях возможно, лишь искренне принимая себя и свои чувства.

2. ВСТУПАЙТЕ В ДИАЛОГ

Задавайте вопросы, начиная с первого свидания и продолжая постоянно практиковать этот навык, - все любят, чтобы их слушали, а вам интересно знать, что он из себя представляет, не правда ли? И смело расставайтесь с теми, кто не задает вопросов вам, то есть не интересуется вашей жизнью и мнением. Нет смысла ждать, что он угадает ваши потребности и желания, пока вы не скажете об этом. Что бы ему ни казалось, партнеры не умеют читать мысли - о любимых цветах, десертах или позах в сексе.

3. ДОВЕРЯЙТЕ ИНТУИЦИИ

Не переиначивайте реальность, даже если она не очень нравится, - прислушивайтесь, что шепчет внутренний голос. Как говорит Зак Бриттл, психотерапевт и соведущий подкаста Marriage Therapy Radio, "когда люди показывают, кто они есть на самом деле, верьте им". Или еще один интересный совет: "Собираясь замуж, убедитесь, что он - это не только тот, с кем вы хотите жить в любви и согласии, но тот, с кем вы сможете мирно развестись". Важно, чтобы тот, кого вы выбираете, оставался нежным, заботливым и добросердечным не только в хорошие, но и в плохие времена.

4. ПРИМИТЕ РАЗЛИЧИЯ

﻿﻿﻿А также факт, что правильной модели любви (и отношений) не существует. Не важно, какие букеты и кольца дарят вашим подругам и насколько трогательно выглядят признания на киноэкране. Если он выражает свои чувства иначе, это не означает, что он любит вас меньше. Не оценивайте его эмоции (и вообще прекращайте обдумывать то, что переживают или чувствуют другие) - просто принимайте то, что адресовано вам, и верьте в уникальность происходящего. Какими бы ни были ваши представления о true love, реальность не совпадет с ними на 90%, и это прекрасно.

5. НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА КОМПРОМИССЫ

Компромисс - костыль для отношений, которые имели шанс на здоровое развитие. Чем больше компромиссов, тем тревожнее перспективы. Настоящие отношения вовлекают в партнерство по принципу не пятьдесят на пятьдесят, а сто на сто и подразумевают, что вы отдаете все, на что способны (любовь, понимание, прощение, принятие), и ожидаете того же взамен.

6. НЕ БЕРИТЕ ПРИМЕР С ЗОЛУШКИНЫХ СЕСТЕР

Все женщины стремятся к любви, гнездованию и воспитанию. Иногда эти инстинкты настолько берут верх, что мы принимаемся "носить круглое и катать квадратное", подбадривая себя в стиле "стерпится-слюбится". Пожалуйста, не надо. Если он вам не подходит, отпустите. Вспомните, как вы годами наблюдали, как подруга, тетя или даже мама "натягивает" на себя неподходящий брак. Нет нужды осваивать этот урок на практике.

7. БЕРИТЕ ПАУЗЫ, ЧТОБЫ ОСТЫТЬ

Вы наверняка не раз слышали: "Не ложитесь спать, не помирившись!". На деле все наоборот. Иногда лучше остыть от горячего спора, не устраивая разборок с вечера, и продолжить разговор утром - на свежую голову и, возможно, с другой точкой зрения. И, главное, когда одолевают негативные, эгоистичные и скандальные эмоции, стоит напомнить себе, что большинство ситуаций вообще не достойны конфликтов (тем более между влюбленными), и есть куда более спокойные способы понять партнера и найти решение проблемы.

8. НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ ДРУГИМ

Если конфликт все-таки образовался, вступайте в диалог, а не несите сор из избы. Вместо того, чтобы ябедничать на милого друзьям, поговорите напрямую и закройте тему, не прибегая к помощи со стороны. Такой подход укрепит вашу близость и не даст друзьям повода выстроить негативный образ на том, что, вероятно, было временной проблемой.

9. ОСТАТЬСЯ - ЭТО ВСЕГДА ВЫБОР

Случается, отношения себя исчерпали, вы понимаете, что все кончено, но чувствуете себя слишком беспомощной и напуганной, чтобы уйти, уговаривая себя "попробовать еще", чтобы в итоге прийти к тем же душераздирающим выводам. Отношениям неведом формат "на выживание" - учитесь любить себя так, чтобы суметь уйти. Жизнь продолжается и после разрыва, даже если это похоже на конец света. У вас будет много возможностей найти любовь, доверьтесь этой мантре.

10. ЗАБЕЙТЕ НА СЧАСТЬЕ

Есть шанс, что этот совет застрянет у вас в голове, потому что он верен настолько же, насколько прямолинеен. Мы с удовольствием ведемся на раскрученное "долго и счастливо", но отношения раскрываются в полной мере именно в непростые дни, когда вы вдруг понимаете, насколько дороги друг другу. Счастье не цель, а результат ваших действий - оно не приходит в награду и навсегда, а становится понятным, если вы искренни друг с другом и готовы вместе противостоять испытаниям.

Elle.ru

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