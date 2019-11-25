7 типов людей, которых необходимо вычеркнуть из своей жизни - ФОТО

Если вы окружили себя несчастливыми людьми, которые видят лишь один сплошной негатив, то вы и сами не сможете почувствовать вкус к жизни. Подобных людей, к великому сожаленению, довольно много и от них стоит держаться как можно дальше. А всё потому что их негатив имеет свойство самовоспроизводиться и отражаться на вас. От подобных людей следует избавляться. Это отнюдь не шутка - вы просто обязаны таким людям сказать "нет"! Выбрасывая из своей жизни негатив, вы тем самым освобождаете в ней место для чего-то хорошего. Мы предлагаем вам список людей, которые мешают вам быть счастливыми.

1. Безнадежно враждебная королева скандалов

Некоторые люди (включая мужчин) любят устраивать истерики и скандалы безо всяких очевидных причин. Не идите у них на поводу. Не влезайте в чужие скандалы и не устраивайте собственных.

Не отвечайте бранными словами тому, кто швыряется ими в вас. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие, вытесняя смрад конфликта ароматом решимости. Чем громче орет ваш оппонент, чем сильнее он хочет раздуть скандал, тем спокойнее и увереннее вам нужно думать и говорить. Не позволяйте им задеть вас за живое.

Станьте для окружающих примером уверенности высшей пробы - игнорируйте их импульсивность и истерики, станьте воплощением доброты. Общайтесь и выражайте свои мысли с позиции мира, любви и наилучших намерений. Ваш голос должен стать вестником добра - пользуйтесь им, чтобы вдохновлять, воодушевлять, обучать и сеять вокруг сочувствие и понимание.

А если и после этого кто-то будет стараться навязать вам свой негатив и ненужные скандалы, просто отвернитесь от него и идите дальше.

2. Всегда и всюду недовольная вами личность

Некоторым людям просто невозможно угодить - вам не удастся до них достучаться, что бы вы ни делали. Просто примите этот факт.

Всем нам на нашем жизненном пути встречались люди, унижавшие нас, относившиеся к нам безо всякого уважения, и вообще смотревшие на нас свысока безо всяких на то причин и оснований. Не тратьте время, пытаясь изменить их или заслужить их одобрение, и уж тем более - не опускайтесь до ненависти. Просто забудьте о них и идите дальше, оставив справедливое воздаяние на волю судьбы и их кармы, ведь каждая потраченная на них секунда будет потрачена зря, а впустив в свое сердце гнев и ненависть, вы лишь навредите самому себе.

3. Пессимист, обрезающий крылья вашим мечтам

Хватит общаться с теми, кто высмеивает и поливает грязью ваши мечты. Эти люди понижают ваш потенциал, медленно, но верно гасят ваше внутреннее пламя водицей своих едких комментариев и заниженных ожиданий. Им доставляет удовольствие подрезать крылья вашим мечтам, ибо сами они бескрылы.

Если вы сдадитесь и позволите хлещущему из них негативу подогнать вас под созданный ими образ, от вас в конечном итоге мало что останется. Вместо того, чтобы быть собою, вы превратитесь в искалеченное и изуродованное нечто, ни на что толком не способное. В каком-то смысле они украдут у вас вашу же жизнь. Исчезнет граница между их мнениями и вашими. И придуманный ими неудачник станет... вами.

Помните - ваши возможности не определяются чужими мнениями. Так что будьте оптимистом, отриньте чужие мнения и ограниченность, и постарайтесь увидеть в себе нечто куда большее, чем они считают возможным. А после - лишь от вас зависит, сможете ли вы воплотить ваши мечты в жизнь. Наш жизненный путь не предопределен, и 99% наших достижений начинается с каждодневной кропотливой работы над ними.

4. Манипулятор

Берегитесь манипуляторов, любителей продавливать свои мнения и вообще всех, кто пытается с помощью своего негатива управлять вашими мыслями. Но на самом деле распознать их довольно просто - если посмотреть на них со стороны, можно понять, что зачастую они слишком уж зациклены на себе. Другими словами, люди вокруг них (и вы в том числе) являются частью их жизни лишь в той степени, в которой их можно использовать для получения личной выгоды.

Их собственные чувства, нужды и желания для них всегда будут важнее всего остального. Они будут требовать от вас из кожи вон вылезти, чтобы помочь им со всеми проблемами, но если, упаси бог, помощь понадобится вам - скорее всего, они окажутся "слишком заняты", или и вовсе откажут прямым текстом.

Примечание: Некоторые люди готовы сказать и сделать все что угодно - абсолютно все, что угодно - чтобы заставить остальных делать то, что им нужно. Вы не должны считать подобное поведение нормальным или допустимым. Когда кто-то пытается заставить вас что-то сделать, взгляните на него и скажите: "Попридержи коней! Если у тебя мания величия, так это твои проблемы, а не мои!" Ну а если он и после этого будет гнуть свою линию - вы уже знаете, что делать. Да-да, не вступайте в конфликт, просто уйдите.

5. Упрямец, считающий, что вы должны быть кем-то другим

В конечном итоге всегда выходит так, что лучше уж вас ненавидят за то, кто вы есть, чем уважают за то, кем вы не являетесь. Единственные отношения с другими людьми, которые вам будут полезны - те, которые делают вас лучше, не пытаясь превратить вас в другого человека, но и не мешая вам стать другим человеком, если вы переросли себя нынешнего.

К сожалению, зачастую члены семьи и старые друзья просто не видят, насколько вы изменились и выросли за прошедшие годы. А еще у них есть склонность навешивать на вас ярлыки, основанные на том человеке, которым вы были когда-то - и это опаснее всего. С подобными утверждениями очень просто согласиться, ведь вы и сами помните, что когда-то они были правдой. Ну, там, к примеру, "Ваня всегда витает в облаках" или "Лена хорошая девочка, но ей так не хватает концентрации".

Но на деле по-настоящему знать, что происходит в вашей голове, можете лишь вы сами. Те, кто вас плохо знают, порою могут принять вас за совершенно другого человека - как, впрочем, и те, что считают, что знают вас хорошо - но вы-то знаете, кто вы на самом деле.

Лишь тогда, когда вы начнете игнорировать их мнения и решите быть тем, кто вы на самом деле, а не тем, кем они хотят вас видеть, вы откроете себя для настоящей любви, счастья и успеха. Не нужно добровольно надевать на себя маску. Не стоит притворяться кем-то другим.

Да, вы не властны над тем, что о вас думают другие люди, но вот как поступать с их мнениями, решать лишь вам. Пусть делают с ними, что хотят, вы не обязаны на них хоть как-то реагировать. Не подстраивайтесь под кого-то лишь для того, чтобы сделать ему приятно. Пусть люди любят вас такими, какие вы есть, а не такими, которыми они хотят вас видеть. А если они этого делать не хотят... что ж, это их выбор, и они всегда могут уйти. Вреда от них вам не будет в любом случае - ведь проблема не в вас, а в их восприятии.

6. Требовательный друг, не прощающий вам ошибок

Кого я назову человеком чести? Не того, кто вовсе не совершает ошибок, да таких и нет, но того, кто их признает, а затем изо всех своих сил старается их исправить.

Мы учимся на своих ошибках, и они - часть любого масштабного предприятия.

Но если кто-то отказывается помогать вам перерасти и исправить ваши ошибки - вот это действительно почти непростительная ошибка с их стороны. Цепляться за прошлое, в котором уже ничего не удастся исправить - значит зря тратить силы, которые пригодились бы в создании лучшего будущего. И если кто-то постоянно судит вас по вашему прошлому, припоминает вам все совершенные ошибки и отказывается вам их прощать - почему бы вам не сделать ваше будущее чуточку лучше, оставив этого человека в прошлом

7. Внутренний критик

Ну вот! Не ожидали? Да-да, тот самый беспощадный критик, что засел в вашей голове.

Беспощадная критика часто влечет за собою отсутствие счастья и общее недовольство собою - и, в общем-то, вовсе вам не нужна. К чему нещадно критиковать самого себя, вгрызаясь в собственные мысли за каждый недочет? Все, что вам нужно на самом деле - смелость быть собою. Ваша ценность в том, кто вы есть, а не в том, кем вы не являетесь.

А те "недочеты", что вы в себе отыскиваете - возможно, они просто-напросто черты вашей индивидуальности. Ведь в вас обязательно есть что-то неповторимое и уникальное. Вы отличаетесь от других. Вы никогда не будете такими, как они, а им никогда не стать вами. И точно так же, как нет двух одинаковых снежинок, ваши отпечатки пальцев совершенно уникальны. Вы отличаетесь от других - и это нормально. Для того вы и пришли в этот мир, чтобы поведать ему о том, кто вы, и наслаждаться каждым прожитым моментом. И когда вы это примете, то поймете, что у вас нет причин сравнивать себя с кем-то еще. И вашему внутреннему критику, в общем-то, и критиковать-то нечего.

Каждое утро, когда вы проснетесь, думайте о паре-тройке вещей, которые в вашей жизни уж точно удались. А засыпая ночью, заполняйте свой разум благодарностью за все те мелочи, что в этот день наполнили вас радостью. Поймите, что в вашей жизни есть далеко не только негатив и выдайте вашему внутреннему критику парочку отзывов о вас - на все сто баллов!

Когда люди умаляют ваши мечты, предсказывают вам неприятности, критикуют вас и в упор не желают видеть, кто вы на самом деле, помните - они рассказывают вам не о вас, а о себе. И все ими сказанное вызвано их же тревогами и заботами. Просто игнорируйте их.

Ну а если все вышеперечисленное делаете с собою вы (ваш внутренний критик), попытайтесь хотя бы на один день отказаться ото всех мыслей и сомнений, от которых вам не по себе. И посмотрите, как быстро это изменит вашу жизнь. Вам не нужны негативные мысли. Все, что они когда-либо вам приносили - беспричинные страдания.

Н. Гасымова