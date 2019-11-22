В чем каждый знак Зодиака лучше остальных? - ФОТО

У каждого знака Зодиака есть как хорошие так и плохие черты характера. Сегодня мы поговорим об особенностях, которые делают каждый знак неповторимым.

Овен

Вы - человек приключений, который знает что нужно для того, чтобы сделать их незабываемыми. Вам всегда удается спланировать какую-нибудь поездку или вечеринку до мельчайших деталей. Поэтому ваши друзья с радостью принимают участие в процессе. И неважно, что происходит вокруг. Вы всегда найдете место для новых впечатлений, которые могут подарить приключения.

Телец

Создается впечатление, что вы всегда держите все под контролем и не позволяете случаю изменить ваши планы. Вас не смутят трудности, вам не страшна рутина, потому что вы приверженец стабильности и сделаете все возможное, чтобы все так и оставалось. Даже ваши друзья и близкие знают, что к вам можно обратиться за помощью, если что-то пошло не так. Более того, вы умеете распоряжаться финансами. Поэтому заработать или сэкономить лишние деньги для вас не проблема.

Близнецы

Вы - лучший пример природного магнита, который притягивает к себе окружающих людей. Вы умны, обладаете чувством юмора, а именно эти качества ценятся в обществе. Вам удается стать центром в любой компании и людям это нравится. Те, кому посчастливилось познакомиться с вами, уже не забудут эту встречу. Всем захочется стать вашим другом, а все благодаря вашему дару общения и умению хорошо провести время.

Рак

Ваша доброта - это то качество, которое довольно редко встречается у других. Вы обладаете большим сердцем, которое готово помочь каждому нуждающемуся. Даже если перед вами окажется совершенно незнакомый человек, вы протяните ему руку помощи. Вам выпала роль своеобразного терапевта, который исцеляет своих друзей и близких. Поэтому вас трудно не любить.

Лев

Вы часто появляетесь на людях и выступаете в роли местной звезды. Даже если вы не столь публичная личность, то на вас все равно будут обращать внимание. Вы довольно креативны, предприимчивы и успешны в той области, которой посвятили жизнь. Это дает вам уверенность в себе и наделяет вас тем качеством, которое заставляет других следовать за вами.

Дева

Вам точно не ведомо чувство безысходности, потому что в любой ситуации вы будете бороться до самого конца. Природа наделила вас удивительным упорством и настойчивостью, поэтому очевидно, что ваш конек - это трудные задачи, для которых остальные попросту не годятся. Независимо от проблемы и колоссального давления, вы будете идти вперед, добиваясь желаемого.

Весы

Ваше основное преимущество заключается в социальных связях. Вы общительны и знаете буквально каждого соседа. Куда бы вы не пошли, везде будут ваши знакомые. Благодаря этому, вам удается посещать закрытые мероприятия, налаживать деловые связи, и получать различные бонусы только благодаря общению. А все потому, что вы любите общаться и делаете это ненавязчиво. Вы внушаете доверие, а что ещё нужно для деловых связей?

Скорпион

Вы умеете получать то, чего желаете. И неважно, о чем идет речь. Это может быть интересная и труднодоступная работа, редкие вещи и т.д. Благодаря врожденной харизме и изящным манерам, вы можете склонить чашу весов на свою сторону. Вы буквально заставляете окружающих любить вас. И это было бы невозможно без той решительности, которой наделила вас природа.

Стрелец

Вам удается внушить людям радость и беззаботность. Они всегда будут окружать вас, зная, что смогут хорошо провести время и рассказать о своих историях из жизни. Ваш богатый личный опыт также интересует людей. Они хотят, чтобы вы рассказали им больше, потому что это действительно интересно. Благодаря этому, недостатка в друзьях у вас не будет.

Козерог

Пожалуй, тяжело найти более терпеливого человека, чем вы. Даже в самый яростный шторм, вы будете оставаться позитивным. Но это не лишает вас рационального мышления, что помогает вам планировать будущее и добиваться успеха в долгосрочной перспективе. Вы умеете замечать те нюансы, которые не видят другие. Поэтому вы остаетесь там, откуда другие уходят. Но в итоге, именно вы остаетесь на вершине, пока остальные продолжают искать свой путь.

Водолей

Вы обладаете поразительным умом, наполненным безграничной фантазией и идеями. Вы действительно можете изменить этот мир, потому что помимо этого, у вас есть желание развиваться. Вас не устроит нечто среднее и вы не будете довольствоваться малым. Потому что вы знаете, что можете достичь большего и оставить за собой целое наследие. Помимо этого, вы крайне остро реагируете на несправедливость и всячески пытаетесь ей противостоять.

Рыбы

Вы умеете объединять людей и помогать им провести незабываемое время в вашей компании. Новые люди так и тянутся к вам, потому что вы проявляете искреннюю заинтересованность в их жизни. Благодаря этому, вы легко налаживаете связи с самыми разными слоями общества. И вам удается легко вливаться в новый круг, потому что умеете преподносить себя, проявляя лучшие качества.

Х. Зейналова

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