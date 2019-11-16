3 скрытых сигнала того, что он влюбляется в вас

Неловкие, полные смущения первые свидания, делающие нас вне себя от счастья, конечно, очень приятны, но конечная цель описывается словами, звучащими в конце многих сказок: "И жили они долго и счастливо". Именно поэтому нам так хочется знать заранее, насколько близка к нам та самая, настоящая любовь.

Итак... начнем с того, что раз уж вы ищете в избраннике признаки того, что он действительно влюбляется, то уже определенно прошли начальную стадию поиска себя - вы отлично знаете, как относитесь к любви и нынешнему партнеру. А теперь хотите удостовериться в том, что он чувствует то же, что и вы. И вы не хотите вкладывать время, энергию и усилия в отношения, в которых хотите разных вещей.

Потому вы пристально ищете в нем признаки настоящей любви... Кстати, некоторые из них довольно очевидны - к примеру, он очень нежен, постоянно смотрит глаза, старается провести с вами как можно больше времени и, наконец, прямо говорит, что любит вас и хочет остаться рядом навсегда. Однако кроме этой явной, бывает и тайная любовь, скрытая в глубине сердца. Любовь, в которой мужчина пока не признается даже себе. Почему? Да потому, что либо он сам пока о ней не знает, либо попросту боится признаться.

Но знайте вот о чем: любовь всегда найдет способ проявить себя. И если вы гадаете "А любит ли он меня на самом деле?", то помните о том, что даже если этот парень внешне выглядит непроницаемой скалой, даже в этом камне можно разглядеть скрытые признаки любви (если она там присутствует). Так что глядите в оба - и подмечайте их.

1. Он в восторге от того, насколько вы уникальная личность.

В чем-то этот признак является частью того, что принято называть "цветочно-конфетным периодом" отношений - следствием химических реакций в мозге, которые позволяют отказаться от оценочных суждений и критики, и видеть в избраннике только самое лучшее. В этот период нравится буквально все - странности, недостатки и даже храп звучит подобно музыке.

Когда мужчина влюбляется, он принимает ваши недостатки безо всяких условий. А как же насчет тех из них, которые заставляют вас чувствовать себя неуверенно? Да, и их тоже. Он видит их частью вас - той девушки, в которую он влюбился. Он готов на все, чтобы и вы приняли себя такой, какая есть, и изо всех сил старается соединить свою жизнь с вашей - любыми способами.

Как? О, методов масса. Он может начать интересоваться тем же, что и вы, или разделить с вами ваши хобби. Он может начать смотреть на вас совершенно особым образом, когда ему кажется, что вы не видите. И он начнет видеть в вас то, чего, вполне возможно, вы никогда не замечали сами.

2. Вы чувствуете в нем эмоциональную хрупкость.

Среди неявных признаков зарождающейся любви можно смело назвать эмоциональную хрупкость. Мужчинам не очень-то нравится это ощущение, так как оно основано на уязвимости перед вами. А наше общество буквально пропитано культом гипермаскулинности, утверждающем, что любая уязвимость - это нечто постыдное, что нужно скрывать.

Как это проявляется внешне? Когда он с вами, то определенно счастлив... Но одновременно испытывает сильный стресс или легко срывается по мелочам на окружающих. Он может начать ревновать без причины или переживать, что вы его непременно бросите - даже если к этому нет никаких предпосылок. Это не значит, что вы что-то делаете не так - это означает, что вашего мужчину ошеломили сильные эмоции, и он пока не знает, как справиться с этим потоком.

Учтите, проявление этого признака можно найти не у всех мужчин. Чаще всего он проявляется у мужчин с самооценкой ниже среднего. Отношения с вами заставляет такого парня еще больше сомневаться в себе, и размышлять над тем, почему такая замечательная девушка встречается с кем-то вроде него.

3. Между вами формируется глубокая связь.

Ну и, конечно, настоящей любви не бывает без глубокой и насыщенной связи между влюбленными. Чаще всего это проявляется в том, что он начинает впускать вас во все больше и больше уголков своей души, и все чаще и чаще позволять быть частью различных аспектов своей жизни. К примеру, он может познакомить вас со своими друзьями и коллегами.

Он может начать брать вас с собой на семейные встречи. Может начать знакомить вас с теми хобби и занятиями, которые сам находит интересными - к примеру, позвать в турпоход, или, скажем на урок гончарного дела. Он может позвонить и сказать, что купил пару хороших мест на футбол, или спросить, не хотите ли вы отправиться с ним в театр.

Когда мужчины видят в спутницах потенциал для долговременных отношений, они стараются как можно раньше и теснее интегрировать их в свою жизнь.

Учитывая все вышесказанное, еще двумя важными признаками настоящей любви является внимание и забота. Когда мужчина влюбляется по-настоящему, он сосредотачивает на вас все свое внимание. Он делает для вас что-то, даже когда вы об этом не просите. Он может обнять и поцеловать вас просто так, ни с того, ни с сего - и вам это нравится.

Повышение его присутствия в вашей жизни означает повышение статуса ваших отношений. Поверьте, мужчины не вкладывают времени и сил в женщин, которые им неинтересны. И они не принимают роли защитника и добытчика ради женщины, которую не видят рядом в будущем.

Cluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook