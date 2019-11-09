10 признаков того, что вы любимы - ФОТО

Если вы не всегда можете быть настолько откровенными, чтобы признаться человеку в любви, то не страшно. Это абсолютно нормально в отношениях.

Но если вы все равно считаете, что вам есть о чем беспокоиться, что ваш молодой человек не говорит о том, как сильно вас любит, то не переживайте. Это вовсе не значит, что чувства вашего спутника совсем остыли.

Как сообщает Lady.Day.Az, существуют и другие признаки, которые говорят о его сильных чувствах.

1. Он часто перед вами извиняется.

Одним из способов выразить свою любовь к человеку является стремление поддерживать мир и гармонию в отношениях. Именно поэтому вы должны обращать внимание на то, как часто ваша вторая половинка извиняется перед вами.

Если партнер делает это регулярно (и даже тогда, когда для этого нет особого повода), значит, он любит вас и не хочет потерять.

2. Он всегда и во всем с вами соглашается.

Сюда же относятся случаи, когда ваша вторая половинка соглашается с вами, даже когда вы и неправы.

Если ваш любимый человек, несмотря ни на что всегда остается на вашей стороне, это очевидный признак безусловной и безграничной любви к вам.

3. Он строит совместные планы.

Ваша вторая половинка всегда обсуждает с вами свои планы на ближайшее или далекое будущее? Вполне вероятно, он искренне любит вас.

Вы можете быть уверены в том, что партнер относится к вам и вашим отношениям серьезно.

4.Он хочет узнать вас как можно лучше.

Это говорит о том, что партнер влюблен именно в вас, а не в вашу внешность. Вы ему искренне интересны. Он хочет лучше вас узнать и стать частью вашей жизни.

Заинтересованный человек всегда задает вопросы о вашей жизни и семье, делится с вами информацией о себе и вместе с вами делает то, что вам нравится делать.

5. Он познакомил вас со своими родителями.

Знакомство с родителями - это еще один признак серьезных намерений. Если ваш любимый человек считает, что вам необходимо познакомиться с его родителями (самыми важными людьми в его жизни), значит для него важны и вы. Он уверен, что у ваших отношений есть будущее.

6. Он помнит о важных для вас датах и событиях.

Ваш любимый человек помнит важные даты и события в вашей жизни? Например, день, когда вы встретились или впервые поцеловались. Это может говорить о нескольких вещах. Во-первых, о том, что ваш партнер - натура романтичная. Во-вторых, ваши отношения для него очень важны.

7. У него всегда есть для вас время.

Такое поведение ясно говорит о его желании проводить время в вашем обществе и ставить ваши отношения на первое место.

8. Он может присылать вам очень длинные сообщения.

Этот признак не всегда актуален, поскольку все люди разные. Тем не менее длинные сообщения - как правило, говорят о том, что партнер от вас без ума. Это признак того, что человек хочет общаться с вами. Вы занимаете все его мысли.

9. Он поддерживает вас.

Ваш любимый человек настолько сильно любит вас, что готов сделать что угодно для того, лишь бы вы были счастливы. Он все время старается поддержать вас.

10. Он гордится тем, что вы являетесь частью его жизни.

Если ваш партнер не скрывает ваши отношения от семьи, близких друзей и коллег, это говорит о том, что он вас действительно любит и гордится тем, что вы являетесь частью его жизни.

Запомните, что наша любовь и привязанность к человеку ярче всего проявляется в наших поступках, а вовсе не в словах.

Х. Зейналова

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