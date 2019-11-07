Можно ли выходить замуж в високосный год 2020?

Можно ли выходить замуж и жениться в високосном 2020 году? Это один из главных вопросов, который волнует влюбленные пары накануне приближающегося нового года 2020. Если вы планируете узаконить свои отношения именно в этот период, вам будет полезна информация, почему нельзя жениться в високосный год, а также какие запреты, традиции и приметы связаны с такими важными переменами в личной жизни и как високосный год влияет на судьбу людей.

Можно ли жениться в високосный год 2020?

Как гласят народные приметы, свадьба в високосный год будет несчастливой и приведет к недолговечному браку, быстрому распаду семьи, ссорам, изменам и несчастьям. На самом деле мало кто из людей согласен рисковать и проверять на себе правдивость этой народной приметы.

Люди издавна наделяли високосный год самыми негативными свойствами и качествами. Считалось, что в этот период и урожай плохой, и удачи в новых начинаниях не будет, а играть свадьбу - вообще плохая затея. Имеют ли эти предубеждения реальную основу или их лучше игнорировать и верить в собственное счастье?

В религии считается, что запрет на свадьбы и венчания в високосный год - не более чем предрассудки. Ведь настоящим чувствам и Божьему благословению ничего не может помешать. А потому ограничений на бракосочетания, связанные с високосным годом, быть не может. Исключение составляют периоды постов.

А вот согласно народным поверьям, свадьбы, сыгранные в злополучные годы, обречены на неудачу. Хотя фактически статистика разводов в високосный год мало чем отличается от трех других, невисокосных годов. И в случае распада семьи те, кто выходил замуж в високосный год, называют такие же причины развода, что и в остальные периоды.

Свадьба в високосный год: приметы для счастливой семейной жизни

Хотите, чтобы ваша семейная жизнь была долгой и счастливой? Тогда на свадьбу не надевайте короткое свадебное платье выше колен.

Если обручальное кольцо надевают на перчатку - это примета несерьезного отношения друг к другу.

Чтобы счастье не покидало молодых, в туфли следует положить по монетке.

Невеста не должна разрешать никому из подруг примерять свое свадебное платье.

Хороший ритуал - обсыпать зерном, конфетами и монетками жениха и невесту, выходящих из дома. Это сулит достаток, богатство и скорое пополнение в семье.

segodnya.ua

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