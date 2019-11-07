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7 ноября 2019 10:56

ТОП-5 качеств мужчины, которые растопят сердце любой женщины

Женщины мечтают об идеальных мужчинах, которые просто придут и завоюют их сердце. При этом они должны обладать определенными качествами. Какими именно - мы разбирались в статье и составили ТОП-5 качеств, которые растопят сердце любой женщины.

1. Чувство юмора

Мужчина, который сможет легко рассмешить женщину - уже на 50 процентов получил ее расположение. Это то качество, которое безоговорочно нравится всем девушкам. Рядом с остроумными и веселыми мужчинами женщины чувствуют себя счастливыми.

2. Интеллект

Женщины любят умных мужчин с высоким интеллектом. Именно его называет большинство женщин, когда говорят о сексуальности мужчины. Общение с таким мужчиной очень познавательно и отлично мотивирует к саморазвитию.

3. Уверенность

Уверенный в себе мужчина излучает какие-то особенные флюиды и вселяет чувство безопасности и стабильности. Причем это чувствуется не только в общении, а проявляется еще и во внешнем виде мужчины - высоко держит голову, походка уверенная, взгляд излучает успех, он контролирует все свои эмоции и действия.

4. Внимательность

Любой женщине приятно, когда мужчина проявляет к ней внимание. Заботливые и внимательные мужчины легко завоевывают сердце женщин. Это и правда очаровывает, когда мужчина обращает внимание на то, что нравится его избраннице, запоминает это и воплощает в жизнь.

5. Умение слушать

О том, что женщины более эмоциональны, а от этого и больше разговаривают, знают многие. Вот только далеко не все мужчины умеют слушать. И если избранник готов не только поддержать разговор, но еще и выслушать женщину - тогда он точно удостоится ее внимания.

Segodnya.ua

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