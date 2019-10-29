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29 октября 2019 16:51

Какие поступки мужчин заставляют женщин чувствовать себя незащищенными

Психолог Александр Шахов рассказал, что мужчинам и женщинам необходимо обсуждать все обязательства перед свадьбой. По мнению эксперта, главная обязанность мужчины в семье - это безопасность, но супруги смотрят на нее по-разному, из-за чего и случаются конфликты, пишет издание "Дни.ру".

Шахов подчеркивает, что мужчины видят функцию безопасности в защите от внешних угроз, к примеру, хулиганов, но для женщины это понятие имеет более широкое значение. Со стороны дам безопасностью считается отсутствие угрозы.

"Безопасность - это когда чувствуешь себя спокойно. Именно этого и ожидают женщины - чувства защищенности, а не автоматчиков и заборов с колючей проволокой", - добавил специалист.

Шахов также назвал поступки мужчины, которые заставляют женщину чувствовать себя незащищенной. К примеру, когда супруг не сдерживает обещание. В этом случае женщина начинает полагать, что ее избранник может подставить в любой момент. Подобные ожидания взывают тревогу и приводят к скандалам.

Психолог также называет ошибкой нежелание мужчин принимать женские эмоции. Шахов подчеркивает, что женщина нуждается не только в защите от опасности, но и от страха.

"Гендерная задача женщины - сохранить потомство. Сохранить проще, когда избегаешь опасности, а страхи предупреждают о ее возможности. Поэтому женщины часто боятся воображаемых опасностей, чем смешат мужчин, которые имеют в крови больше андреналина - гормона бесстрашия", - высказался эксперт, посоветовал мужчинам почаще слушать и обнимать своих спутниц жизни. Таким образом можно решить до половины всех семейных неурядиц.

Ранее психолог рассказал, что делать человеку, если работа больше не приносит радость.


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