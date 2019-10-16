16 октября 2019

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Кто такие пикаперы и как не попасться на их уловки? - ФОТО

Пикаперы - это мужчины, которые цепляют женщин ради обольщения и соблазнения. Их не интересуют серьезные отношения, о чем женщины даже не догадываются и в результате чего могут страдать.

Не думайте, что такие мужчины обольщают лишь незнакомых женщин на улицах. Такие соблазнители без серьезных намерений могут быть даже вашими коллегами или просто знакомыми, и для места знакомства выбрать мессенджеры.

Как женщине распознать пикапера и не попасть на его уловки, рассказал в недавней своей публикации в Instagram известный психолог Ярослав Самойлов.

Как сообщает Lady.Day.Az, он отметил, что основная идея пикаперства построена на том, что самый быстрый способ заполучить женщину - дать ей эмоции. Тогда она решит, что у нее есть чувства, что с этим мужчиной не скучно, интересно и на фоне "серых будней" это проблеск лучика солнца в ее жизни. Психолог добавил, что самый быстрый способ вызова эмоций - это игра на контрастах: ближе - дальше, тепло - холодно, внимательность - игнор. То есть, если женщина замечает в поведении мужчины, что он то весь чуткий, внимательный, классный, то резко становится холодным, безучастным и так по кругу - значит перед вами самый настоящий пикапер.

Следующая фишка пикаперов - это "модель приза". Рассказывать какой он классный, какая классная у него жизнь, работа, лайфстайл и какой он востребованный среди женщин. В идеале - делать это не прямолинейно. Косвенно создавая такой образ в глазах женщины. При этом, пожалуй, самым классическим методом пикаперов является манера отвечать на сообщение женщины не сразу, пропадать на время, желательно на пике женских эмоций.

Психолог рекомендует женщинам не фокусироваться на том, как определить пикапера, а на том, как стать классной женщиной, в первую очередь для себя, и привлекать в свою жизнь те отношения и блага, которых вы заслуживаете. И тогда подобные пикаперские замашки будут вызывать у вас лишь улыбку.

Н. Гасымова

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