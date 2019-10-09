Главные качества идеального мужчины

Вот качества, которые делают мужчину идеальным:

1. Надежность

Чтобы быть настоящим мужчиной, нужно уметь брать на себя ответственность и быть надежным. Не бросайте слова на ветер, отвечайте за свои поступки и женщины это оценят.

2. Верность

Если вы даете обещание своей женщине, что будете ее любить и уважать, тогда сдержите свое слово и будьте ей верны. Сюда же можно отнести и честность - не предавайте тех, кто вам доверился.

3. Щедрость⠀

Будьте щедрыми. И тут речь не о том, что богачи могут считаться настоящими мужчинами из-за своего капитала, а в том, какое у мужчины отношение к деньгам. Скупой тот мужчина, кто нищий духом, сколько бы денег он не имел.

4. Умение любить

Каждый человек проявляет свои чувства по-своему: подарки, слова, поступки. Важно все это делать и показывать своей женщине, как она для вас важна. Не бойтесь проявлять и показывать свои чувства.

5. Решительность

Настоящий мужчина берет любую ситуацию под контроль и сам решает все проблемы, не замалчивая и не перекладывая их на кого-то другого. Мужчина сам выбирает пути и способы решения проблемы, не затягивая это в долгий ящик.

6. Способность учиться

Это умение сейчас важно всем, но мужчинам особенно, если они хотят добиваться поставленных целей. Нужно учиться зарабатывать деньги, строить отношения, любить, договариваться и развиваться в целом.

7. Уход за собой

Женщинам свойственно прихорашиваться и проходить различные процедуры по уходу за собой. Но это вовсе не значит, что мужчине ничего не нужно делать со своей внешностью. Мужчина должен заниматься спортом, следить за своей одеждой, прической, ногтями. Ухоженность и аккуратность для настоящего мужчины - это стиль жизни.

Н. Гасымова

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