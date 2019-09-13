Какого подвоха можно ожидать от разных знаков Зодиака?

Каждый из нас мечтает жить в идеальном мире, где нет вражды, ненависти и предательства. Но реальность такова, что рядом с нами в любой момент может появиться человек, способный на подлость.

Причины для негативного отношения могут быть самыми разными, а потому лучшее, что мы можем сделать для собственной безопасности, это знать, каких подлостей и гадостей можно ожидать от конкретного человека.

Вот какие гадости могут сделать разные знаки Зодиака:

Овен

В момент наивысшего раздражения Овен не отвечает за свои действия. Это первое и самое важное, что нужно знать о представителях данного знака. Овна нельзя назвать подлым человеком. Он честный, добродушный и достаточно взаимный. Но на грубость всегда отвечает грубостью, причем, возвращает своим обидчикам в троекратном размере. Овен чрезвычайно импульсивный человек, который сначала делает, потом думает. Данный факт подтверждается и статистикой, согласно которой Овны чаще других совершают убийства в состоянии аффекта.

Телец

Телец - это волк в овечьей шкуре! Под маской спокойного и уравновешенного человека прячется мстительная личность, которая не успокоится, пока не вернет должок обидчику. Однако самым болезненным вопросом в жизни Тельца, является вопрос денег и материального достатка. Чужие успехи, повышения по службе и выигрыши в лотерею этот человек переживает тяжело. К окружающим, которые богаче и успешнее его, подопечный Венеры испытывает зависть и в любой момент способен подставить подножку, просто из чувства зависти.

Близнецы

Насколько опасными могут быть Близнецы, знают лишь люди, которым приходилось близко взаимодействовать с подопечными Меркурия. Дело в том, что Близнецы - невероятные лицемеры, которые всегда и везде ищут выгоду. Даже близко общаясь с вами и называя вас своим другом, эти люди не упустят шанс обогатиться за ваш счет. Подстрекательства, манипуляции, сплетни, Близнец пойдет на все, чтобы добиться своего и убрать с пути мешающего человека. Даже если Близнецы задумают убийство, они сделают это чужими руками, ведь инстинкт самосохранения у этих людей работает отлично.

Рак

Если говорить об опасности, которую стоит ожидать от Рака, то этого человека можно назвать самым добрым и простодушным представителем зодиакальной плеяды. Он живет "без камня за пазухой", не завидует чужому богатству и умеет прощать людей, сделавших ему больно. Единственный минус, Рак - слишком депрессивный и пессимистичный знак. Длительное общение с ним способно ввергнуть в депрессию самого явного оптимиста и весельчака. Своим нытьем, своими страхами и сомнениями этот человек доводит окружающих до белого каления.

Лев

Самолюбивый и эгоистичный Лев считает себя самым достойным представителем человеческого племени, и очень раздражается, когда оказывается, что это не так. Задев самолюбие Льва, можно ожидать самого худшего, ведь этот человек очень болезненно переживает свои неудачи, особенно если они стали достоянием общественности. У Льва много связей, ведь, как правило, это довольно влиятельный человек, а значит, он приложит все усилия и потратит любые деньги, чтобы растоптать и уничтожить своего врага. Лев сделает это на публику, ведь только так он успокоит собственное самолюбие.

Дева

Личности знака Дева - мелочные, скупые и ужасно педантичные. Они обожают порядок, а всех, кто создает хаос, Девы тут же записывают в свои враги. С виду это дружелюбные и даже заботливые создания, которые каждому готовы помочь и дать дельный совет. Но жизнь показывает, что подопечные Меркурия - искусные интриганы, которые ради достижения своей цели переступят через любого человека. Более того, никто не догадается, что подлость в их жизнь пришла со стороны Девы. Эти люди слишком осторожны и изворотливы.

Весы

Весы мечтают о гармонии, но чтобы добиться желаемого, нужно обладать решительностью, которой у этих личностей нет. Они изводят окружающих постоянными сомнениями, в любой ситуации стараются спрятаться за чужую спину, и переложить ответственность на других людей. К тому же большинство Весов совершенно не желает работать, а потому, чтобы обеспечить себе жизнь, представители данного знака готовы на любое мошенничество. Даже если в результате их действий пострадает знакомый человек, Весы пойдут на это, ведь цель оправдывает средства.

Скорпион

Скорпион не знает полумер. С этим человеком можно либо дружить, но только близко, всерьез и надолго, либо враждовать. Все остальные для него лишь средство для достижения целей, а значит, ничего не значащие люди. Обладая способностью влиять на людей, подопечный Марса может сотворить любую пакость чужими руками. А вот со своими врагами Скорпион расправляется самостоятельно. Обладая невероятной мстительностью, представитель данного знака будет годами вынашивать план мести, но обязательно осуществит его, чего бы это ни стоило. В этом весь Скорпион.

Стрелец

Представитель данного знака ищет веселья и легкой жизни. И в этом смысле Стрелец может пакостить даже в своем доме. К примеру, этот человек может столкнуть лбами друзей только ради веселья, или закрутить роман с женой лучшего друга, просто потому, что слишком любвеобилен. При этом подопечный Юпитера очень удивляется, когда ему ставят в вину нелицеприятные поступки. Для него это вполне рядовые вещи, и он ничуть не расстроится, если друзья поступят с ним точно так же. Благо, на серьезное преступление Стрелец не пойдет, так как в благоразумии ему не откажешь.

Козерог

На многих людей Козерог производит гнетущее впечатление. Это довольно властный человек, который никому не доверяет и считает свое мнение единственно верным. Козерог расчетлив и коварен, а значит, если с вашей помощью он может достичь своей цели, вы обязательно станете разменной монетой в его игре. По сути это настоящий энергетический вампир, который поймав свою "жертву", не отпустит ее, пока не высосет всю энергию. И договориться полюбовно с бездушным Козерогом вам точно не удастся!

Водолей

Водолею ничего не нужно от окружающих людей, а потому намеренно он не станет причинять никому вреда. Другое дело люди, которые вмешиваются в жизнь подопечного Урана и пытаются диктовать ему свои условия. Водолей не терпит тех, кто пытается ограничивать его свободу и загонять его в рамки. С такими личностями он борется зло и беспощадно. И еще. Водолей не тот человек, который будет хранить верность. Даже если вчера он клялся вам в любви, завтра может изменить, не испытывая при этом и капли стыда.

Рыбы

В большинстве своем Рыбы - выраженные альтруисты, которые желают всем добра и стараются каждому прийти на помощь. От них не стоит ждать подлости, однако если вы станете пренебрегать этими людьми и их добрым отношением, подопечные Нептуна смертельно обидятся на вас. Эти личности не станут разрабатывать план мести, но если подвернется случай отыграться за свою обиду, Рыбы этого не упустят. В остальном же представители данного знака чаще страдают от нелицеприятных поступков окружающих, чем сами причиняют им вред.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook