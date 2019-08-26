Как мужчины оценивают и выбирают женщин? - ФОТО

Как это ни удивительно, но голос предков и физиологии сильнее любой логики, логика лишь потом подтверждает этот выбор. А главный параметр для бессознательного серьезного выбора - это ЗДОРОВЬЕ!

Подсознательно и интуитивно. Чем более здорова женщина, тем она привлекательнее, так как она сможет принести и вырастить потомство. Все остальное: интеллект, модность и другие моменты сильно уступают этому!

Улыбка - здоровые зубы, губы, десна. Она здорова, сможет сама выжить и прокормить дитя. Улыбка - показатель как физического, так и эмоционального здоровья женщины - сможет поддержать и вдохновить. Девочки! Приведите в порядок зубы.

Глаза - блестят или не блестят, есть ли в них яркость, блеск, интерес. Глаза как зеркало души, так и показатель физического здоровья женщины.

Волосы - здоровые ухоженные волосы - также показатель здоровья. Нарощенным волосам категорическое нет, так как подсознательно для мужчины эта женщина не здорова и что-то скрывает.

Кожа - показатель здоровья женщины. Кожа - самый большой орган на теле человека, и чем больше на вас косметики, тем больше сомнений у мужчины.

Осанка - по осанке мужчина считывает здоровье тела, его основы - позвоночника + самооценку женщины, гармонична ли она в отношениях с собой и миром.

Грудь - здоровая, выглядит гармонично и естественно. Огромная, непропорциональная, обвисшая для мужчины сигнал бедствия.

Талия и попа - показатель здоровья и детородной функции.

Живот - гармоничный, не выпуклый (выпуклый показывает не здоровье внутренних органов).

Ноги - гармоничные, не слишком длинные, нелепые высоченные каблуки или постоянные балетки подсознательно посылают не тот посыл мужскому бессознательному.

Чем выше интеллект мужчины и чем больше у него возможностей, тем более он разборчив. Важно здоровье в первую очередь (на бессознательном уровне), а затем, конечно, и отношения и духовность.

На что же важно тратить свое время?

На здоровье - сон, питание, уход и спорт. В первую очередь, для себя, а потом и для того, чтобы мужчины на вас обращали внимание.

Остальное обязательно приложится, сами захотите развиваться и эмоционально, и духовно, если будете здоровы! В здоровом теле - здоровый дух и сил на развитие и самосовершенствование гораздо больше, чем в вялом, больном или неухоженном.

ИТАК, на что же мужчины обращают внимание при выборе женщины:

1. Здоровье - описано выше - обязательная и неотъемлемая часть.

2. Любовь к себе.

Любовь к себе - это ответственное и заботливое регулярное действие, а не гордыня или высокомерие. Важно различать эти понятия. Гордыня и высокомерие лишь разрушают себя и отталкивают других.

Если женщина не любит себя, она много обижается и ее невербалика и поведение постоянно это выдает. Такую женщину выберет кто-то, но это будет мужчина с определенным сценарием жизни, взятым из родительской семьи. Вряд ли это будут здоровые и счастливые отношения, но точно с "яркими эмоциями". Правда, эмоциями негативного спектра: обидой, виной, стыдом, страхом и гневом. Это отношения созависимости и зависимости, отношения с разрушающими партнерами, регулярное разрушение отношений или одиночество.

3. Жизненная стратегия

Авторская (лидерская по-женски) жизненная стратегия, которая состоит в привычке брать, за свою часть отношений ОТВЕТСТВЕННОСТЬ на себя. То есть женщина, которая понимает, чего хочет и идет своим путем, в соответствии со своими ценностями, уважая при этом мужчину.

Женщина, которая способна устанавливать границы достойного поведения для мужчины с ней, конечно, и верит сама себе. Женщина, которая будет работать над своими взаимоотношениями с миром, мужчиной и детьми, если эти отношения у нее не складываются, а не будет винить окружающих и судьбу (как это делают типичные жертвы).

4. Состояние

Гармоничная и уравновешенная. Живущая в мире с собой и окружающими. Женщина, которая уверена, что она - достойная женщина.

Рядом с такой женщиной мужчина хочет расти и становиться лучше. Он чувствует ее веру в себя и это очень вдохновляет на подвиги ради нее.

5. В общении:

Благодарная - она знает, что ей никто ничего не должен и умеет быть благодарной, когда мужчина делает что-то для нее. Открыто благодарной, не жадная на комплименты.

Искренняя (настоящая по-своему, дикая женщина, женщина, которая слушает себя и верит себе) - это когда женщина прислушивается к своей интуиции и поступает в соответствии с ней. Она верит себе, а соответственно способна доверять мужчине. Доверяющая - это огромный бонус для адекватного мужчины, это душевное тепло, которое он чувствует.

Радостная и вдохновляющая - женщина, которая из многообразия проявлений в мире фокусируется на положительном, ведь наше внимание избирательно! Из всех событий жизни она выбирает положительные. А если что-то не соответствует ее ожиданиям, принимает как опыт. При этом от нее исходит тепло и радость и мужчины это ощущают и тянутся к ней.

Реализующая себя в социуме гармонично и с удовольствием, а не уставшая напахавшаяся "лошадь".

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook