ТОП-5 способов получить желаемое от мужчины - ФОТО

Есть несколько нехитрых способов, заставляющих мужчину делать то, что ты хочешь.

Лесть

При попытке добиться восхитительного вечернего платья, подойдет даже откровенно грубое подлизывание. И не забывай, что все мы эгоисты, поэтому фразу: "Дорогой, на мне это платье будет просто великолепным" в свете перечисленного выше стоит заменить на: "Любимый, ты неотразим! Но ведь тебе нужна столь же неотразимая спутница". Введи в свой лексикон слова, которые тебе всегда пригодятся: "Дорогой, ты выглядишь очень мужественно", "Солнышко, ты сегодня был просто великолепен" и прочее.

Подарки

Разнообразные мелочи могут порадовать мужчину не меньше, чем тебя. Такое вот у людей воспитание - мне сделали подарок, я должен подарить что-то в ответ. Тем более, если ты точно знаешь, что нужно тебе в ответ, и сможешь умело направить мужское внимание на необходимую вещь. Так что главное - не бояться сделать первый шаг. Ведь иногда один маленький сувенир может открыть путь к сердцу мужчины.

Еда

Еда - это святое действо, после которого ты сможешь добиться от мужчины очень многого. Главное, чтобы все было вкусным и сытным. Здесь существует только одно основное правило - не стоит просить о чем-то до еды или во время. Лучше подождать, когда он насытится, подобреет и все отвечающие за умственную деятельность части мозга покроются легким налетом жирка. Вот тогда нужно брать его тепленьким, можно совместить с лестью, и вряд ли кто-то устоит.

Жалость

Мужчины на редкость нежные и чувствительные существа. Поэтому жалость, как и лесть, действуют на них практически безупречно. Самое главное - жалеть вовремя. Например, когда он сильно болеет. Или возвращается после работы чертовски уставший. Вот именно в такой самый ответственный момент его и стоит пожалеть. Мужчины любят, когда так делают. Главное при этом не переборщить - не забывай, что одна мамочка у него уже есть.

Секс

Психологи говорят, что во время полового акта у мужчин отключается способность соображать. И включается она только через несколько минут после завершения. Вот эти несколько минут и нужно использовать в собственных целях. А потом можешь честно доказывать: "Ну ты же обещал, дорогой. Неужели ты не сдержишь своего обещания?".

Н. Гасымова

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