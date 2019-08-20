10 простых способов влюбить в себя мужчину - ФОТО

Человеку достаточно меньше одной секунды, чтобы влюбиться. Это сильно обескураживает, если вы влюбились в парня, а он вас не замечает. Нельзя силой влюбить в себя другого человека, но это вовсе не значит, что вы совсем никак не сможете повлиять на ситуацию.

Вот 10 советов, с помощью которых вы сможете влюбить в себя понравившегося вам парня:

1. Оставайтесь самой собой

Хоть этот совет может прозвучать банально, но это правда. Если вы хотите, чтобы в вас влюбились, вы обязательно должны показать этому человеку настоящую себя. Если вы боитесь сделать это сейчас, со временем вам будет только сложнее.

2. Будьте хорошим человеком

Практически каждый считает себя хорошим человеком, но пытались ли вы когда-нибудь проанализировать свои моральные ценности? Хорошие намерения не всегда делают самого человека хорошим. Поступки важнее слов. Живите так, чтобы вы могли по-настоящему собой гордиться.

3. Попросите его о помощи

Людям нравится чувствовать свою важность и ценность. Нет лучшего способа показать человеку, что вы его цените, чем попросить его о помощи. Попросите понравившегося вам парня об услуге или обратитесь к нему за советом в сложной для вас ситуации и вы увидите, как это вас сблизит.

4. Будьте уверены в себе

Если вам нравится парень, не следует этого скрывать. Конечно, не стоит выходить на улицу и кричать во все горло о том, как вы его любите. Постарайтесь поговорить с ним, когда будет выдаваться такая возможность. Проявите инициативу: пригласите его погулять или сделайте ему комплимент. Покажите ему, что настроены решительно.

5. Станьте ему другом

Очень редко отношения сразу же перерастают в бурный роман. Если вы хотите влюбить в себя парня, вы должны показать ему, что готовы о нем заботиться. Весело проводите с ним время и не бойтесь открыться. Крис Армстронг, коуч по отношениям утверждает, что "любовь - это комбинация физической и эмоциональной связей." Не забывайте об этом, когда будете искать себе спутника жизни.

6. Умейте слушать

Если вы любите человека, то должны всегда быть готовы его выслушать. Вы не одни в этих отношениях. Вам хочется рассказать о себе как можно больше, но не забывайте, что вашему партнеру тоже есть что рассказать. Во всем должен соблюдаться баланс, в том числе и в общении.

7. Смотрите ему в глаза

Многие недооценивают силу зрительного контакта. Если вы смотрите человеку в глаза, это вовсе не значит, что вы его любите, но в то же время вы даете ему понять, что заинтересованы. Если ваш собеседник не отведет взгляд и будет удерживать зрительный контакт, между вами вспыхнет искра.

8. Хорошо выглядите

Каждый человек по-своему красив, но не каждый знает, как выгодно подчеркнуть свою красоту. Если вы хотите привлечь внимание парня, не забывайте о своем внешнем виде. Выбирайте одежду, которая идеально на вас сидит и правильно подбирайте цвета. Следите за тем, чтобы ваша прическа и ногти всегда выглядели красиво и ухоженно.

9. Найдите что-то общее между вами

Хоть и говорят, что противоположности притягиваются, между парнем и вами все равно должно быть что-то общее, чтобы он смог в вас влюбиться. Подумайте о том, что делает вас похожими. Это может быть общее хобби или общий знакомый. Что-то подобное послужит отличным началом и позволит вам сблизиться.

10. Позвольте ему поухаживать за вами

Научитесь доверять своим инстинктам. Если он заметит сигналы, которые вы ему посылаете, вы должны быть терпеливой и подождать, пока он на них не ответит.

Если вы хотите, чтобы в вас влюбились, не стоит торопить события. Запаситесь терпением и доверьтесь себе. Хорошо все обдумайте и двигайтесь шаг за шагом, чтобы полностью насладиться путешествием под названием любовь.

Н. Гасымова

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