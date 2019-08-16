10 действий, которые говорят о вашей влюбленности

Все мы знаем, что поступки и действия значат больше, чем слова. И есть действия девушек, которые говорят их парням о чувствах, даже если она всячески демонстрирует свою холодность и неприступность.

Ее влюбленность демонстрируют эти 10 действий:

1. Она начинает излишне суетиться.

Когда девушка влюбляется - она подсознательно ощущает некоторое беспокойство. Дело в том, что любовь является источником огромной энергии, особенно - в начале отношений. Подавлять или скрывать эту энергию долго - ещё никому не удавалось. Если девушка всегда слегка (или даже очень "не слегка") взволнована при встрече с вами - значит, вырывается наружу энергия, которая накапливается в ней. Проявляется эта особенность у всех девушек по-разному. Одни - начинают болтать без умолку, другие - молча теребят все, что попадёт под руку.

2. Она может смотреть вам в глаза до бесконечности.

Если девушка постоянно невольно отводит взгляд, когда вы ужинаете или прогуливаетесь - можете прощаться. Это означает, что ей некомфортно рядом с вами, даже если она этого не осознаёт и хочет встречаться. Её душа либо ещё не готова впустить другого человека, либо вы - герой не её романа. Отводя глаза в сторону, она как бы пытается защитить себя от вашего желания форсировать отношения. А вот если девушка подолгу смотрит вам прямо в глаза - это почти победа. Ей спокойно и комфортно рядом с вами.

3. Она всегда улыбается.

Улыбка - это не просто движения губ. Улыбка - это самый верный признак проявления радости и счастья. Если ваша девушка всегда улыбается, встречаясь с вами, значит вы именно тот человек, который делает её счастливой. Девушки не могут сдержать улыбки, когда видят то, что им нравится и привлекает. Если же вы видите хмурый взгляд и надутые губки слишком часто - дела плохи. Иногда девушки могут поиграть в "непреступную крепость", но, если это становится нормой - шансы на любовь приближаются к нулю.

4. Она постоянно рассказывает о вас другим людям.

Подумайте сами: зачем ей упоминать ваше имя при других, если она не заинтересована? Существует куча других тем для разговоров, особенно у девушек. Тем не менее будьте осторожны. Если девушка отзывается о вас негативно или жалуется - радоваться нечему. Ещё хуже - когда она пересказывает всем направо и налево о ваших ссорах и недомолвках. А вот если она упоминает ваше имя, желая поделиться, какой вы сильный, заботливый, красивый, умный и прочее - это прекрасно.

5. Она рассказывает вам о себе буквально всё.

Поверьте, что девушки, как и парни не спешат открываться перед теми, кого не любят. Особенно, когда речь идёт о том, что они думают или чувствуют. Девушка инстинктивно недоверчива и осторожна, когда ей некомфортно рядом с кем-то. Она лучше промолчит, чем скажет правду. Ну и тем более - не станет откровенничать! Поэтому, если девушка стала более открытой, смело рассказывает вам обо всём - лёд тронулся. Это сигнал, что ей хорошо и спокойно рядом с вами. Ей не страшно рассказать со смехом о своих прошлых неудачных романах, о том, что она мечтает побывать в Индии или прыгнуть с парашютом.

6. Она часто краснеет в вашем присутствии.

Даже самая неприступная девушка не может контролировать момент, когда её щёки розовеют от переполняющих чувств. Это гормоны любви, и этого никак не скроешь! Так что, если на лице вашей девушки появился румянец - она пытается справиться с чувствами, которые нахлынули, как ураган. Она, конечно, сконфузится, если поймёт, что вы заметили, но тут уже ваша очередь проявить мудрость. Скажите ей, что это выглядит очень мило, и вы просто обожаете её.

7. Она становится более доступной.

Если девушка становится более доступной - это вовсе не означает распущенности и прочих глупостей. Таким образом, она подаёт знак, что заинтересована, притом - очень сильно. В противном случае, она будет закрытой и холодной. Всегда и как бы вы ни старались. А так она представляет вам шанс поухаживать, потому что не исключает (вернее - втайне надеется), что вы - мужчина её мечты.

8. Она начинает говорить тише.

Многочисленные исследования говорят о том, что, когда женщине нравится мужчина - меняется даже голос. Она неосознанно начинает говорить более интимно, тише и "со значением". И если вы заметили, что ваша девушка стала говорить тише - можете ликовать. Она проявляет свои нежность и любовь.

9. Она перенимает ваши причуды и привычки.

Это происходит тоже на подсознательном уровне. Исследования говорят о том, что люди склонны повторять или имитировать то, что им больше всего нравится. То, что их привлекает и манит. Если вы заметили, что ваша девушка переняла какие-то из ваших причуд, фраз или привычек, - наши поздравления. Во-первых, всегда можно будет вместе смеяться над ними. А во-вторых, это означает, что она подсознательно пытается подражать вам - человеку, который ей нравится и привлекает.

10. Она старается проводить все свободное время с вами.

Учитывая темпы современной жизни, мы выделяем время исключительно на те вещи, которые считаем действительно важными. Вот почему, каждый раз, когда девушка отменяет встречу с подругами или, несмотря на усталость, бежит к вам, она демонстрирует свою заинтересованность. Она определённо влюбляется!

Н. Гасымова

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