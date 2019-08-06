4 черты характера, которые мужчины ищут в женщинах

Это мы, женщины, любим поболтать. Мужчины же, как правило, менее многословны, и это плохо. Дело в том, что они не озвучивают очень важные вещи. Например, какие черты они ищут в своих партнёршах.

Итак, чего хотят мужчины? 4 черты, которые они ищут в своих партнёршах, но не признаются в этом:

1. Самодостаточность

В отношениях нам хорошо друг с другом. Вместе гулять, спать, смотреть кино, ходить в гости и прочее. Но тут отношения и предостерегает первая опасность: утрата себя как личности.

Происходит это следующим образом: вы начинаете идентифицировать себя и то, чего хотите от жизни, сквозь призму отношений. Вы начинаете подгонять все свои мечты, амбиции, цели "под отношения". Вроде бы это только улучшит их.

Самое печальное, что происходит всё наоборот. Возникает опасность потерять в круговороте любви себя самого. Забыть, что нравится именно тебе, чего ты хотел, каким был...

Здоровые отношения действительно требуют некоторых жертв, но вы не должны отказываться от себя!

Мужчины хотят видеть возле себя партнёршу, которая осталась собой, не растеряла своей неповторимости и индивидуальности. Они хотят женщину, которая преданна отношениям, но и не забывает работать над собой - чтобы стать лучшей версией себя.

2.Сильную мотивацию

Когда начинаются проблемы в отношениях, это часто означает одно - один из партнёров позволил себе опустить руки. Перестать работать над собой. Это может касаться борьбы с лишним весом, вредных привычек, работы, амбиций.

Вариантов может быть множество, но суть одна: человек утратил мотивацию и начинает взваливать ответственность за это на другого, либо полагает, что тот должен "поделиться своей силой".

Сначала это может выглядеть даже мило и льстить другому партнёру. "Вот я такой сильный, сейчас помогу, и всё будет ok". Но история повторяется вновь и вновь.

В конце концов, быть постоянно источником силы и вдохновения для кого-то - не самое приятное занятие. Жизнь каждого человека трудна, а тащить на себе ещё чужой груз - не каждому под силу. Начинаются обиды и недомолвки...

Запомните, для того, чтобы стать лучшей версией себя, вы можете полагаться только на СЕБЯ. Да, ваш партнёр поможет, но последнее слово - за вами. Основной источник силы и мотивации для вас - это ВЫ САМИ.

3. Разделение его целей

Когда вы начинаете встречаться, как бы укладываете своего рода соглашение о том, что соглашаетесь со всем тем, что важно и дорого для вашего партнёра в жизни. В какой-то момент вы достигаете той чудесной фазы отношений, когда без страха можно делиться с любимым человеком абсолютно всем, и не бояться, что тебя не поймут или высмеют.

Это действительно удивительное чувство! И тут нас предостерегает новая опасность: своими словами мы можем... разрушить мечты и цели своего партнёра.

Поэтому каждый мужчина хочет быть рядом с женщиной, которая с самого начала реально смотрит на положение вещей и не ждёт "золотого дождя" с неба. Иначе отношения - это пустая трата времени. Рано или поздно они с треском развалятся.

4. Готовность к непростой работе над отношениями

Если вы хотите, чтобы отношения были долговременными, то придётся настроиться на работу, и довольно часто - очень тяжёлую. Она потребует нашего времени, энергии и самоотдачи. Тут уж ничего не поделаешь. Без труда - не выловишь рыбку из пруда.

Чтобы расти, и расти вместе - придётся много трудиться.

Мужчины хотят быть рядом с той, которая это понимает и готова усердно работать вместе с ними над отношениями.

Н. Гасымова

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