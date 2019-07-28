Россияне устроили чат в Instagram Леди Гаги, где насмехаются над Купером и поздравляют с Днем ВМФ - ФОТО

Вчера для многих русскоязычных пользователей появился новый повод поднять себе настроение. 33-летняя американская певица и актриса Леди Гага, молчавшая в Instagram целых 12 дней, опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Артистка показала свое лицо крупным планом. Так она проанонсировала запуск собственного косметического бренда Haus Beauty.

Как сообщает Lady.Day.Az, поклонники известной модели Ирины Шейк считают Леди Гагу причиной ее расставания с Брэдли Купером, поэтому решили выразить поддержку своей соотечественнице необычным образом - пост исполнительницы главной женской роли в фильме "Звезда родилась" прокомментировали уже тысячи россиян и жителей стран СНГ, превратив его в новый "гагачат".

И они не обливают Гагу грязью и оскорблениями, а пишут не имеющие к ней отношения комментарии. Например, многие фолловеры поздравляют своих родственников и друзей с праздником, который отмечается в России в последнее воскресенье июля. "Поздравляю своего тестя и всех россиян с Днем Военно-морского флота!!!", "Хочу передать привет маме, папе и всему Северодвинску и поставить песню "Белые ночи"", "Наши везде, и сегодня они в тельняшках. С Днем ВМФ!" - пишут они.

Отдельная ветка "гагачата" посвящена Брэдли Куперу, который стал мишенью для насмешек. "Есть новости по Куперу? Что слышно, ребят?" - на этот вопрос появились "правдоподобные" ответы. "Купер плачет по ночам, есть достоверные источники, слышали из соседнего особняка. Говорят по Ирке, но это не точно", "Вроде как осваивает рецепт борща, сырники не удались у него. А, и гараж купил в Ивантеевке", - уверяют "знатоки".

Еще один веселый блок посвящен самой Леди Гаге. Россияне оценивают ее бьюти-образ и шутливо упрекают певицу. "Мне одной кажется, что ее мейк похож на мейк кассирши из "Пятерочки"?", "Организую чартер фанатов Шейк на родину Гаги! Покажем серьезность своих намерений!", "Ну наконец-то! Соизволила пост выложить. Так ведет себя, как будто это только ее аккаунт! Эгоистка!!!" - отмечают пользователи.

Некоторые подписчики Леди Гаги вполне серьезно подошли к новому чату, увидев в нем возможность решить актуальную проблему. А многие просто спрашивают советы по личным сложностям. "SOS! Подпишите петицию "Требуем ввести режим ЧС на всей территории Сибири по лесным пожарам!"", "Ребят, желудок болит, гастрит обострился, что выпить?", "Отзовитесь, у кого получается одновременно гагачатиться, кушать и не заляпать жирными пальцами экран???", "Если бы не Гага, миллионы людей не узнали бы друг друга... Тут так тепло и уютно как дома. Гаг, не знаю, как тебя зовут, спасибо за чат, объявления, анекдоты, рецепты, гимны, поэзию, признания в любви... Ну круто же!" - заверяют россияне.

Н. Гасымова

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