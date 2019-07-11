6 типов комплиментов для мужчин

Мужчины не менее чувствительны к вниманию, чем женщины. А зачастую даже больше. Вот 6 типов комплиментов, услышать которые жаждет каждый мужчина.
1. Слова, показывающие ваши чувства к нему.
Всем мужчинам знакомо сводящее с ума чувство, когда мимо проходит очаровательная женщина. Это сильное и опьяняющее влечение. Так почему бы не показать своему любимому, что его появление влияет на вас аналогично? Скажите ему:
- Мне кажется, что с тобой я достигну всего, чего захочу. На тебя всегда можно положиться.
- Мне еще никогда и ни с кем не было так спокойно и уютно.
- Я еще не встречала таких веселых парней, как ты.
2. Слова, выражающие доверие к нему и его лидерским качествам.
Можете винить биологию, стереотипы или что вам заблагорассудится, но почти все мужчины просто обожают быть лидерами. Покажите ему, что согласны с его взглядами и мнением, говоря следующее:
- За тобой хоть на край света.
- Твои советы всегда самые лучшие. Ты очень умен.
- Я верю тебе.
3. Комплименты, которые говорят о вашем уважении.
Помните - ваш любимый ждет от вас уважения. А вот способы его выразить:
- Я ценю твою внимательность и заботу о моих родных и знакомых. Ты внимателен к окружающим, и я в восторге от этого.
- Я уважаю и горжусь тобой.
- Нужно быть очень храбрым, чтобы в чем-то сознаться/извиниться/согласиться на столь непростой разговор... Но ты способен на это, что меня очень возбуждает.
4. Комплименты о его стараниях.
Акцентируйте внимание на том, как вы цените все его старания. Если вы будете говорить о них вслух, то получите от него еще больше. Не важно, вынес он мусор или убрал на кухне. Важно замечать и ценить каждый его поступок. Например, говорите:
- Ты такой внимательный и милый! Я правда ценю твое отношение ко мне.
- Ты отлично ладишь с детьми. Со стороны это смотрится очень сексуально. Приятно наблюдать, когда ты с ними веселишься.
- Спасибо, что дал мне выговориться и выпустить пар.
5. Комплименты о внешнем виде и теле.
Всем приятно осознавать, что они нравятся партнеру. И не важно, какой части тела коснется ваш комплимент... В этом мужчины непривередливы.
Вот несколько комплиментов, способных тронуть за "живое":
- Ты прекрасен, даже если встал с кровати 5 минут назад и на голове у тебя полный бардак.
- Выглядишь потрясающе.
- Все в тебе говорит о твоей мужественности.
- Ты неподражаем в этом образе/костюме/джинсах.
- Обожаю, когда ты прикасаешься ко мне. У тебя такие сексуальные руки.
6. Слова о вашей вере в него.
Вашу поддержку и веру можно смело назвать самыми важными вещами, способными заставить сердце мужчины растаять. Ваша вера делает его супергероем, способным совершать невозможное.
Примеры:
- Неудивительно, что тебя повысили. Ты талантливый, усердный и всем об этом известно. Я очень тобой горжусь.
- Какая бы идея ни пришла тебе в голову, ты найдешь способ ее воплотить в жизнь.
- Естественно, людям хочется с тобой работать, они верят в тебя и в твои силы. В твоем деле тебе нет равных.
- Твоя целеустремленность приводит меня в восторг.
Н. Гасымова
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