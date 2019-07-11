6 типов комплиментов для мужчин

Мужчины не менее чувствительны к вниманию, чем женщины. А зачастую даже больше. Вот 6 типов комплиментов, услышать которые жаждет каждый мужчина.

1. Слова, показывающие ваши чувства к нему.

Всем мужчинам знакомо сводящее с ума чувство, когда мимо проходит очаровательная женщина. Это сильное и опьяняющее влечение. Так почему бы не показать своему любимому, что его появление влияет на вас аналогично? Скажите ему:

Мне кажется, что с тобой я достигну всего, чего захочу. На тебя всегда можно положиться.

Мне еще никогда и ни с кем не было так спокойно и уютно.

Я еще не встречала таких веселых парней, как ты.

2. Слова, выражающие доверие к нему и его лидерским качествам.

Можете винить биологию, стереотипы или что вам заблагорассудится, но почти все мужчины просто обожают быть лидерами. Покажите ему, что согласны с его взглядами и мнением, говоря следующее:

За тобой хоть на край света.

Твои советы всегда самые лучшие. Ты очень умен.

Я верю тебе.

3. Комплименты, которые говорят о вашем уважении.

Помните - ваш любимый ждет от вас уважения. А вот способы его выразить:

Я ценю твою внимательность и заботу о моих родных и знакомых. Ты внимателен к окружающим, и я в восторге от этого.

Я уважаю и горжусь тобой.

Нужно быть очень храбрым, чтобы в чем-то сознаться/извиниться/согласиться на столь непростой разговор... Но ты способен на это, что меня очень возбуждает.

4. Комплименты о его стараниях.

Акцентируйте внимание на том, как вы цените все его старания. Если вы будете говорить о них вслух, то получите от него еще больше. Не важно, вынес он мусор или убрал на кухне. Важно замечать и ценить каждый его поступок. Например, говорите:

Ты такой внимательный и милый! Я правда ценю твое отношение ко мне.

Ты отлично ладишь с детьми. Со стороны это смотрится очень сексуально. Приятно наблюдать, когда ты с ними веселишься.

Спасибо, что дал мне выговориться и выпустить пар.

5. Комплименты о внешнем виде и теле.

Всем приятно осознавать, что они нравятся партнеру. И не важно, какой части тела коснется ваш комплимент... В этом мужчины непривередливы.

Вот несколько комплиментов, способных тронуть за "живое":

Ты прекрасен, даже если встал с кровати 5 минут назад и на голове у тебя полный бардак.

Выглядишь потрясающе.

Все в тебе говорит о твоей мужественности.

Ты неподражаем в этом образе/костюме/джинсах.

Обожаю, когда ты прикасаешься ко мне. У тебя такие сексуальные руки.

6. Слова о вашей вере в него.

Вашу поддержку и веру можно смело назвать самыми важными вещами, способными заставить сердце мужчины растаять. Ваша вера делает его супергероем, способным совершать невозможное.

Примеры:

Неудивительно, что тебя повысили. Ты талантливый, усердный и всем об этом известно. Я очень тобой горжусь.

Какая бы идея ни пришла тебе в голову, ты найдешь способ ее воплотить в жизнь.

Естественно, людям хочется с тобой работать, они верят в тебя и в твои силы. В твоем деле тебе нет равных.

Твоя целеустремленность приводит меня в восторг.

Н. Гасымова

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