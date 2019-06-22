5 привычек, которые говорят о низкой самооценке - ФОТО

Посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу. Эти 5 привычек, отбирают вашу силу, поэтому советуем избавиться от них.

Привычка сравнивать

Привычка сравнивать себя с другими и смотреть на других снизу вверх - верный признак зависимости. Отрицая свою уникальность, вы предаете себя. Оценивая себя через других, вы рискуете никогда не узнать себя настоящего.

Игнорируя источник собственной силы, вы обречены на поиск хозяина, поводыря, которые (будьте уверены) непременно найдутся. Если вы не придумаете, что делать со своей жизнью, появятся те, кто сделает это за вас.

Привычка соперничать

За ревностной тягой быть лучше кого-то скрывается ощущение себя хуже других и попытка доказать обратное. Пока ущемленное эго - ваш единственный стимул, вы будете жить наперегонки. Всегда будут те, кто лучше и у кого больше. Только цель жизни в том, чтобы быть, а не соперничать. Быть собой, а не лучше соседа.

Привычка надеяться

Отказываясь верить в себя, вы живете в надежде и ожидании. Вы надеетесь, что вас подхватит течение или появится тот, кто вас пронесет через жизнь. Вы все время чего-то ждете и не знаете, чего ожидать. Вас пугает жизнь, но ответственность пугает вас больше.

Живя по чужому сценарию и чьей-то наводке, вы лишаете себя магии жизни. Чудеса не на вытоптанных дорогах, а на неизведанных тропинках. Однажды рискнув и свернув на своем повороте, вы обнаружите, что вам не нужны проводники.

Привычка искать одобрения

Когда вы не знаете себе цену, вам приходится прибегать к оценке на стороне. В поисках признания, вы делаете не то, что вам хочется, а то, что принесет вам монетку в копилку заслуг. Но эго не знает насыщения.

И чем больше признания вы получаете, тем больше вам нужно для подкрепления собственной значимости. Получается замкнутый круг. Вырваться из него можно, поняв, что ваша ценность идет изнутри, а не складывается из суммы сторонних оценок.

Привычка манипулировать

Когда вы не верите в свои силы, вы используете чужие для достижения собственных целей. Волей-неволей вы становитесь манипулятором. Вам приходится прибегать к всевозможным уловкам и трюкам: давить на жалость, взывать к совести и играть на чувстве вины.

А когда старые кнопки залипают, приходится нащупывать новые. Развивается ловкость рук, но не вера в себя. Используя и принижая других, вы не укрепите свою самооценку. Вместо того, чтобы манипулировать, найдите, как себя мотивировать.

Н. Гасымова

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