Разбиты миллионы сердец - Принц Дубая женился - ФОТО

Один из самых завидных женихов планеты наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум женился. И женился в один день со своими братьями.

Принц Дубая Хамдан "горячее, чем обжигающее солнце Эмиратов" - так о нем говорили поклонницы. Принц увлекается экстремальными видами спорта, пишет стихи о родине и даже ведет Instagram. Он долгие годы возглавлял список самых завидных женихов планеты и в один день разбил сердце миллионам поклонниц.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Russian Emirates.com, Государственное управление СМИ Объединенных Арабских Эмиратов подтверждает факт бракосочетания сразу трех сыновей правителя эмирата Дубая, у которых одна и та же мать - шейха Хинд бинт Мактум бин Джума.

Шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, наследный принц Дубая, которому сейчас 36 лет, взял в жены шейху Шейху бинт Саид бен Тани Аль Мактум. Шейх Мактум бен Мухаммед Аль Мактум, заместитель правителя Дубая, которому 35 лет, женился на шейхе Мариам бинт Бути Аль Мактум, шейх Ахмад бен Мухаммед Аль Мактум, председатель Фонда знаний имени Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума, 32 лет от роду, женился на шейхе Мидье бинт Далмуж Аль Мактум.

Торжественные свадебные церемонии ожидаются впереди - снимков с официальной церемонии вступления в брак трех сыновей правителя Дубая в СМИ нет, но в соцсетях опубликован коллаж с детскими фотографиями наследного принца Дубая и его избранницы.

Н. Гасымова

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