Он вам не подходит, если вы просите у него эти 12 вещей

Если женщина вынуждена постоянно о чем-то просить своего любимого, то он наверняка ей просто не подходит.

Вот некоторые из вещей, которые вам просто необходимы, и если для их выполнения вы вынуждены просить у партнера разрешения, то вам определенно стоит пересмотреть свои отношения.

Посещение родителей

Если вы должны просить разрешения навестить самых дорогих вам людей, значит пора задуматься о перспективе таких отношений. Человек, которые действительно любит и заботится о вас, никогда не будет становиться между вами и теми, кто вас вырастил.

Совместное времяпрепровождение

Если вам приходится ждать, пока ваш партнер найдет для вас время, уходите от него как можно быстрее. Пора найти себе нормального мужчину.

Выбор еды

Что ж, вам уже давно не 4 года. Если он указывает вам, что можно есть, а что нельзя, то можете смело бросить в него свой чизбургер.

Свидание, но без его друзей

Если на свидание с вами мужчина постоянно приводит с собой друзей и не хочет оставаться с вами наедине, значит у вас ничего не получится. Пускай и дальше ходит себе на свидание с друзьями, но уже без вас.

Уважение к людям, которых вы любите

Статус мужчины как вашего партнера подразумевает, что он должен уважать ваших близких. Если он плохо к ним относится, то вы знаете, что нужно делать...

Уединение

Всем мы порой хотим свободы и времени, которое мы можем потратить на себя, и чтобы в этот момент рядом никого не было. Наверняка с этим согласится каждая женщина на планете.

Возможность свободно распоряжаться своим телом (макияж, прическа и прочее)

Будучи уникальными созданиями, мы буквально созданы для того, чтобы иметь возможность подчеркнуть это. И все же мы угождаем своим мужчинам. Женщина не должна позволять своему партнеру запрещать ей менять прическу и стиль одежды.

Доступ в его мир

Хотя вы и не одержимы желанием знать обо всех его действиях и поступках на протяжении дня, но любящий человек будет делиться с вами самыми важными вещами, которые происходят в его жизни.

Знать, почему он расстроен

Общение и разговоры необходимы в любых отношениях. Но если ваш мужчина не хочет рассказывать вам, что его расстроило, значит он еще недостаточно зрелый для отношений. Обсуждайте проблемы и находите решения вместе.

Ваши встречи с друзьями

Вы не должны просить его разрешения делать то, что другие могут делать без каких-либо ограничений. И не имеет значения, кем он вам приходится, просто парнем или спутником жизни. Вы должны иметь возможность встречаться с друзьями, не дожидаясь от него разрешения.

Уважение к вам

Если ваш партнер начинает унижать вас, нарушать ваши границы, или делать то, чего вы просили больше никогда не делать, он никогда не будет к вам прислушиваться. Он и дальше будет вести себя неуважительно, а уважение - это ключ к успеху любых отношений.

Понимание, когда вам плохо

В жизни будет много плохих дней, и вы будете болеть, будь то физическое недомогание или психологическое изнеможение. И если в такие моменты ваш мужчина не понимает вас и не пытается помочь, значит он, вероятно, уже никогда и не поймет.

Н. Гасымова

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