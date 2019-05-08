Что скрывают женщины разных знаков Зодиака от мужчин?

По природе своей женщина полна загадок. И каждый мужчина хочет их разгадать. В этом им может помочь астрология.

Рассказываем, чего хотят представительницы разных знаков Зодиака, и что они скрывают от мужчин.

Овен

Для них высокие чувства являются главным секретом. Если они любят, то тогда всем сердцем и душой. И всегда на первом месте для них их любимый человек, без которого они не представляют своей жизни. Но есть у них одно качество, которое показывает, что они без проблем справляются со своим одиночеством. Для них важна преданная любовь, а не мимолетная интрижка. Но если мужчина решит покорить сердце этой дамы, то он должен знать, что для нее важен крепкий семейный союз.

Телец

Женщины этого знака обладают трепетной и мягкой натурой. Для них всегда важно выглядеть крайне элегантными и доброжелательными. Поэтому утонченности для этих представительниц не занимать. Они всегда доверяют своему партнеру, и вся их жизнь проходит без лишних сцен и истерик. И главный секрет их состоит в том, что они за неверность способны жестоко отомстить. Поэтому мужчине лучше им дарить заботу и не злоупотреблять их искренними чувствами.

Близнецы

Несмотря на то, что это экстравагантные натуры, женщины являются сложными личностями. И иногда мужчинам кажется, что они находятся в обществе ни с одной женщиной. Представительницам свойственно меняться каждый день, поэтому они так обожают эксперименты. С ней никогда не бывает мужчине скучно, ибо она знает все способы, как сделать его жизнь яркой и насыщенной. Но их главный секрет состоит в том, что они не хотят оставаться на заднем плане. Женщины всегда мечтают знакомиться и очаровывать присутствующих своей обаятельностью.

Рак

В них заложен весь потенциал романтики, поэтому они знают все секреты, как очаровать своего мужчину. Представительница готова своего избранника осыпать лаской и поцелуями, и лишь взамен она потребует немного внимания. Но весь секрет ее состоит в том, что мужские интересы она ставит всегда превыше своих. И рассчитывает на то, что ее партнер всегда будет с ней рядом, и в нужную минуту ее поддержит. Своей верностью женщины никогда не поставят под сомнения созданные отношения.

Лев

Представительницы этого знака всегда требуют к себе особого отношения, а это значит, что им нужна любовь и уважение. Но иногда своей настойчивостью они отталкивают от себя противоположный пол. Не каждый мужчина сможет себе позволить содержать роскошную женщину. А вот главным секретом является то, что она всегда обратит внимание на того мужчину, кто будет ее одаривать комплиментами и баловать роскошными подарками. Но не стоит мужскому представителю посягать на ее свободу. Этого точно она не простит. И только в настоящую любовь она поверит, иначе другую эта богиня для себя не представляет.

Дева

Не стоит верить в непорочность и чистые помыслы этих женщин. Они способны враз из доброго ангела превратиться в злую мегеру, испепеляя все вокруг. И если у нее случится бурный роман, то даже самую преданную любовь она способна бросить из-за мимолетной интрижки. Чего боится эта дама, так это тотального изменения своего жизненного уклада. В семейной жизни она привыкла все просчитывать и доверять только собственному опыту. И при малейших изменениях представительницы впадут в ступор и не могут сообразить, с каких критериев им снова начать разрабатывать свои планы.

Весы

Для этих представительниц большего счастья не надо, чем ощущать равновесие и гармонию в их личной жизни. Во внутреннем стержне у нее всегда горит свет, который ее зажигает позитивом и добром. И редко можно встретить такую натуру, которая будет только распространять свой негатив. Но чего она боится, так это постоянного одиночества. И она будет всяческими способами очаровывать своей красотой мужской пол, лишь бы не остаться одной. А мужчины вполне попадаются к ней на удочку, поэтому на недостачу в поклонниках ей нечего жаловаться.

Скорпион

По своей натуре это настоящие женщины-загадки, которых разгадать очень сложно. Лишь чувственные мужчины способны сполна оценить их внутреннюю красоту. Но мужчин привлекает не только красота женского пола, но и ее сексуальность. Но главный женский секрет состоит в том, что они не ведутся на фальшивые слова, потому так прекрасно умеют читать мысли, предсказывать события и заглядывать в самую глубину души. А с тех закромов точно видны для них все мужские намерения и мотивы.

Стрелец

Эти добрые и независимые женщины являются уникальными личностями. Их постоянные секреты и интриги будоражат мысли мужчин и притягивают к ним, словно магнит. Ведь они способны любого мужчину зарядить оптимизмом и воодушевить на отважные дела. Но из-за того, что эти представительницы предпочитают свободу, они обречены на одинокую жизнь. А когда для женщины будет сопутствовать удача, то она способна на любые безумные поступки. Хотя главный секрет ее состоит в том, что она только в том случае примет мужскую сторону, если он начнет отстаивать ее интересы. А на другое действие она и не согласна.

Козерог

Мужчина может лишь тогда обратить внимание на себя этой представительницы, если он ее убедит в том, что она необычная. И она еще долго будет пребывать в счастливой эйфории от сказанных слов. Ей нравится быть изысканной натурой и отстраняться от всего мира. Но главный секрет ее состоит в том, что она является большой карьеристкой, которая не хочет разделять свою личную жизнь и работу. Ей нужен успех и все, что с ним связано. Иначе ее жизнь потеряет всякий смысл.

Водолей

У представительниц этого знака всегда самооценка на заслуженном уровне, потому им ничего не остается, как ухаживать за собой. И они всевозможными тактиками заставят это делать своих мужчин. В компании никогда не будет скучно с такими женщинами, потому они знают, как разрядить серую и скучную атмосферу. Но они всегда боятся при большом скоплении окружения открывать свои скрытые таланты. И мужчинам следует приготовиться к тому, что вместе с женщиной им придется меняться в лучшую сторону, иначе она не видит будущего в отношениях.

Рыбы

Эти женщины не представляют своей жизни без творчества. И они своим талантом часто становятся главным источником вдохновения для подающих надежды людей. Богемное общество хочет этих представительниц постоянно видеть в своем окружении, поэтому их осыпают заслуженными комплиментами и дарят романтический настрой. Но главным женским секретом является то, что они стали обладательницами высокой проницательности. А их врожденная интуиция способна предсказывать любые действия партнеров. Поэтому с такими дамами нужно вести себя крайне осторожно, и не рекомендуется обижать.

Н. Гасымова

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