Какой тип женской фигуры предпочитают мужчины? - ФОТО

О женской красоте можно спорить сутками, но когда речь заходит о типе фигуры, разногласия возникают очень редко. А если говорить о том, что не нравится мужчинам, то тут споров точно не возникает.

Во-первых, мужчинам не нравится дряблая и обвисшая кожа. Поэтому, если кожа вдруг потеряла упругость, то нужно срочно принимать меры и нужно помнить, что всегда можно все исправить, или по крайней мере улучшить.

Во-вторых, слабые и не накачанные мышцы. Каждому мужчине нравится, когда у девушки есть четкие очертания и пропорции фигуры и, конечно же, подтянутые мышцы тела.

Самый известный и наиболее популярный тип фигуры, на который мужчины обращают в первую очередь свое внимание - это фигура "песочные часы". Такая фигура всегда нравилась мужчинам. Им нравятся плавные и грациозные переходы. Они оценивают объективно, а не конкретно по модельным параметрам, к которым так стремятся многие девушки.

Второй тип фигуры появился сравнительно недавно - "мускатная тыква". Этот тип фигуры характерен тем, у кого узкие бедра и талия не намного меньше отличается от величины бедер, но при этом красивая среднего объема грудь. Такая фигура смотрится очень привлекательно. Она напоминает фигуру тех, кто профессионально занимается водными видами спорта.

Третий тип фигуры - "груша". И этот тип фигуры тоже нравится мужчинам, но не так как ее первый тип. Этот тип фигуры отличается широкими бедрами, узкой талией и плечами с покатом.

Н. Гасымова

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