3 мая 2019

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Племянник Акифа Исламзаде женился на известной модели <span class="color_red">- ФОТО</span>

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3 мая 2019 13:21

Племянник Акифа Исламзаде женился на известной модели - ФОТО

Обладательница титула "Мисс Шарм Азербайджан-2014" Натаван Эфендиева вышла замуж за племянника народного артиста Азербайджана Акифа Исламзаде - Вугара Исламзаде.

Как сообщает Lady.Day.Az, модель долгое время скрывала свою личную жизнь, но на днях решила поделиться фотографией своего супруга в Facebook.

Эфендиева и Исламзаде были знакомы давно, но узаконили отношения год назад. Модель по неизвестным причинам скрывала от всех свое замужество.

Отметим, что Натаван Эфендиева является участницей "Мисс Азербайджан-2014". Она прославилась после съемок в азербайджанском телесериале "Vicdan haqqı", также снималась в фильме "Дон Марлеоне". 

Н. Гасымова

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