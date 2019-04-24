8 вещей, которыми не стоит делиться в соцсетях

Социальные сети оказывают сильное воздействие на нашу повседневную жизнь, и зачастую далеко не в лучшую сторону. И хотя это, вне всяких сомнений, крайне полезный способ взаимодействия с людьми, с которыми вы просто не можете видеться каждый день, соцсети также могут крайне вредоносно воздействовать на наши жизни, если мы будем недостаточно осторожны. Есть определенные вещи, которым не стоит оказываться в общем доступе.

Lady.Day.Az представляет 8 вещей, которыми эксперты в области личных отношений советуют не делиться в соцсетях:

1. Ваша сексуальная жизнь должна быть личной, не выставляйте ее на всеобщее обозрение.

То, что происходит за закрытыми дверями вашей спальни между вами и вашим партнером, касается только вас двоих. Сочные подробности вашей интимной жизни ни при каких обстоятельствах не должны попадать в ленту новостей в Instagram.

2. Не выкладывайте в интернет личную информацию, касающуюся вашего партнера.

Ваш партнер и вы - не единое целое, даже если в своих мыслях вы друг друга не разделяете. Вы вполне можете выкладывать в социальные сети свои селфи и рассказывать, как вас растрогала недавно вышедшая мелодрама, искренне считая, что в этом нет ничего дурного. Но ваш партнер может вовсе не разделять вашего взгляда на это, так что ни за что и никогда не выкладывайте в сеть без его разрешения любую информацию, которую можно считать личной. Некоторые люди предпочитают, чтобы их личная жизнь оставалась как можно более личной. Уважайте их предпочтения.

3. Вы вовсе не обязаны оповещать о своих ссорах весь мир.

Пожалуй, это один из самых важных пунктов. Вы никогда и ни за что не должны позволять себе оповещать о ваших ссорах весь интернет. Ваши разногласия и проблемы личного характера должны разрешаться между вами двумя.

4. Личные фото вашего партнера без его разрешения не должны уходить в сеть.

Фотографии вашего партнера, которые лично вы считаете забавными, милыми и смешными - настолько, что вам захочется поделиться ими со всем миром - могут показаться вашему партнеру слишком личными или даже оскорбительными.

5. Не подшучивайте над вашим партнером в Сети.

Понимаете... дело в том, что тон и смысл вашего сообщения вовсе не обязательно будет воспринят вашими читателями (и вашим партнером!) так, как вы надеялись. Да, с глазу на глаз вы можете доброжелательно посмеиваться над недостатками вашего партнера, использовать шутки "ниже пояса". Это не будет сочтено оскорбительным, так как он знает, что вы думаете о нем на самом деле, да и тон вашей речи будет четко говорить о том, что это шутка.

Но вот социальные сети... Обезличенная шутка, переведенная в текстовый формат, может превратиться из доброжелательного сарказма в злобный и оскорбительный удар в самое больное место.

6. Воздержитесь от пассивно-агрессивных комментариев о вашем партнере в интернете.

Если в вашем партнере вас что-то не устраивает, лучшее, что вы можете сделать - это поговорить с ним на эту тему и совместно найти решение проблемы, если она действительно существует. Если же вы поделитесь этим в социальных сетях, вы не только не решите проблему, но и подольете бензина в огонь.

Не давайте никому влезать в проблемы ваших отношений, и побольше общайтесь с вашим партнером - желательно, лично и с глазу на глаз.

7. Хватит стремиться к чужому вниманию и одобрению с помощью сомнительных сообщений.

Да, все мы любим видеть обновления статуса наших друзей и новые сообщения от них. Но есть люди, которые видят в этом чуть ли не смысл своей жизни. Они настолько "подсели" на свои учетные записи в социальных сетях, что их мысли практически полностью занимает вопрос, сколько раз просмотрели или "лайкнули" их сообщения. Почему? Да потому что чем больше эти показатели и чем больше людей на них подписалось, тем более "востребованными" они себя чувствуют.

8. Хватит унижать себя, перемывая кости "бывшим" вашего партнера.

Неважно, насколько плохо закончились прошлые личные отношения вашего партнера, и насколько сильно вам хочется этим поделиться, воздержитесь от этого. Пусть эти грязные тайны останутся там, где им место - в небытии. Сделайте это из уважения к своему партнеру, да и к себе тоже.

Хватит унижать себя рассказами на Facebook о том, какой этот человек плохой. Все, кого это касается, включая вашего партнера и его "бывшего", и так об этом знают. Лучше поговорите с ним о том, что вас беспокоит, и добейтесь разрешения смущающей и беспокоящей вас ситуации.

Будьте благодарны за то, что ваш партнер выбрал именно вас... и отпустите прошлое.

Н. Гасымова

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