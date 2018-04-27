27 апреля 2018

отправить статью
Выбираем духи - Как понять, что вам не подходит аромат?

Опросы

09:18

  • 311
Выбираем духи - Как понять, что вам не подходит аромат?
Секреты, которые помогли звездам похудеть <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

26 апреля 12:16

  • 932
Секреты, которые помогли звездам похудеть - ФОТО
10 вещей, которые одинаково хороши на пляже и в большом городе <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

26 апреля 11:45

  • 777
10 вещей, которые одинаково хороши на пляже и в большом городе - ФОТО

27 апреля 2018 09:18

Выбираем духи - Как понять, что вам не подходит аромат?

Чтобы выбрать действительно свои духи, нужно потратить не только уйму сил, но и времени. Ведь даже если вам понравился аромат парфюмов, это вовсе не значит, что именно он вам подходит. Мы решили рассказать, как понять, что вам не подходят духи.

Вы чувствуете аромат духов на себе.

Если вы на протяжении нескольких часов продолжаете чувствовать аромат парфюма, это означает, что данный парфюм вам совершенно не подходит.

Постоянно болит голова.

Если вас мучают постоянные мигрени и головные боли, возможно, все это симптомы неподходящего аромата парфюма. Запахи способны очень сильно влиять на наш организм, поэтому если вы заметили, что головные боли у вас от парфюма, тогда его стоит выбросить.

Вы все время чихаете.

Если после нанесения парфюма на тело вы начинаете постоянно чихать, это значить, что на какой-то из компонентов аромата у вас аллергия. Если вам здоровье важнее аромата, тогда стоит отложить данный парфюм.

Неподходит по времени года.

Существуют такие ароматы, которые используются в определенное время года: возможно зимой цветочные парфюмы будут тебя раздражать, либо же летом  - очень тяжелые и "удушающие" варианты духов. Подберите такой универсальный вариант, который и летом и зимой будет радовать вас легким и ненавязчивым ароматом.

Ivona.bigmir.net


Просмотров: 311

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

25 апреля 14:27

  • 913
Селена Гомес сбрила волосы - ФОТО

Опросы

25 апреля 09:56

  • 454
Учимся вставать раньше - Простые советы

Опросы

24 апреля 20:42

  • 960
Самые обворожительные женщины по знаку Зодиака