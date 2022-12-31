10 фильмов для новогоднего настроения

Очень плохие мамочки-2

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и успешная карьера. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Заботливые родители до сих пор не оставляют нас без "ценных советов", особенно, когда неожиданно нагрянут на Рождество.

Новогодний корпоратив

Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля.

Любите Куперов

Когда четыре поколения клана Куперов собираются вместе в канун Рождества, неожиданные гости и невероятные события переворачивают все с ног на голову.

Рождество Мэйерсов

Уолтеру Мэйерсу уже много лет и ему хочется теплого семейного, дружного очага, как в старые добрые времена. Он решает собрать всех своих родственников вместе и приглашает провести праздники в его большом и уютном доме. Получится ли осуществить такую затею старику и как к этому отнесутся его любимые люди?

Как раз под Рождество

Линдси Роджерс должна сделать выбор: отправиться на другой конец страны ради работы своей мечты или остаться в родном городе и выйти замуж за мужчину своей мечты. Туманной декабрьской ночью ей помогает Извозчик, переносящий её на три года вперед, чтобы она увидела, какой станет её жизнь.

Рождественская ночь в Барселоне

Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни "что надо" в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье. Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда.

12 рождественских свиданий

В этом фильме зритель становится свидетелем фантастической любовной истории. В попытках возродить слегка угасшие романтические отношения, героиня намеренно сводит на нет свидание с новым приятным кавалером, всячески пытающимся ей понравиться. Говорят, что судьбу изменить нельзя. Но странным и неожиданным образом, в самый канун Рождества, девушке дается возможность пережить предыдущий день вновь.

Рождество

Много лет назад в канун Рождества юный Итан потерял своих родителей. С тех пор его семьей стали лучшие друзья Крис и Исак. Каждый год они собирались вместе, чтобы встретить Рождество. Однажды друзья услышали о крутой ежегодной вечеринке, на которую можно попасть только по специальным пригласительным билетам. На протяжении нескольких лет они пытались попасть туда, но у них так и не получилось этого сделать. За это время Исак женился и готовится стать отцом, а Крис с головой погрузился в спортивную карьеру. Лишь Итан так и не успел повзрослеть и продолжает делать все возможное, чтобы попасть на вечеринку своей мечты. Однажды судьба дарит ему такой шанс...

Путешествие к Рождественской звезде

Темные силы наложили на королевство проклятие, которое может полностью разрушить его. Соня - маленькая храбрая девочка, которая решает отправиться в опасное путешествие, чтобы найти Рождественскую звезду, ведь это единственный шанс на спасение.

Принц на Рождество

Когда накануне Рождества журналистка по имени Эмбер отправилась писать статью о молодом, скандально известном принце, она и представить себе не могла, в какой водоворот королевских интриг попадет.