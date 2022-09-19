На природу! 3 идеи, как классно провести первые дни осени - ФОТО

Теплые деньки скоро закончатся, поэтому нет времени на отговорки! Ведь вы еще можете успеть запастись яркими воспоминаниями об отдыхе на природе. Берите друзей и/или любимых и следуйте нашим простым инструкциям, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

Отправляйтесь в поход!

Конечно, можно уехать далеко-далеко, трястись несколько часов в электричке, чтобы оказаться на приличном отдалении от городского шума. Но такая поездка требует времени и некоторых навыков туризма. Если же у вас всего день, а в диком лесу вы побывать не стремитесь, то можно выбрать более простой вариант. Для похода выходного дня достаточно доехать на машине до окраины города, которая обычно находится в лесополосе. Исследуйте интересные места неподалеку в приятной компании, дышите свежим воздухом и обязательно возьмите с собой воду и закуски. Более цивилизованный вариант - найти ближайший кемпинг. Там вы сможете не только перекусить бутербродами, но и развести костер, пожарить на нем сосиски или пастилу и вспомнить свои детские приключения.

Обязательно! Возьмите с собой автохолодильник, чтобы все ваши закуски не испортились, а напитки остались охлажденными. Наш выбор - Starwind Mainfrost M8, который максимально долго сохраняет заданную температуру впечатляет вместительностью - 45-литровой камеры хранения хватит даже на большую компанию. Этот автохолодильник, кстати, можно использовать и как столик, его поверхность оснащена подстаканниками

Сходите на пикник

Если вы не относите себя к любителям активного отдыха, это не повод отказываться от дня на природе. Выберите в своем городе красивый парк, найдите большой плед, придумайте интересные закуски и захватите bluethoth-колонку. Еще возьмите с собой, например, бадминтон или настольную игру, чтобы развлекаться в перерывах между созерцанием голубого неба. Любители изысков могут дополнить это все красивыми бокалами и вином с фруктами, чтобы удивить свою вторую половинку.

Обязательно! Сделайте много солнечных фотографий, которые будут напоминать об этом дне весь оставшийся год.

Посетите кинотеатр под открытым небом

Такой досуг доступен лишь летом и в самом начале осени, поэтому грех этим не воспользоваться. А еще это отличный вариант для тех, кто предпочитает красивое платье спортивному костюму. Открытые кинотеатры существуют во многих городах России, причем в некоторых из них посмотреть кино можно совершенно бесплатно. Вы насладитесь не только фильмом, но и сладким сентябрьским воздухом, а это, согласитесь, намного лучше, чем сидеть в кондиционируемом зале. Кроме того, в качестве площадки для открытых кинотеатров обычно выбирают живописные парки - прекрасный вариант для свидания.

Обязательно! Возьмите с собой плед, если сеанс запланирован на позднее время. Это добавит уникальной атмосферы и согреет, если вечером станет прохладно.