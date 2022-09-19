Солнце начинает «поджаривать» Ретроградный Меркурий 19 сентября: чего стоит опасаться знакам? - ФОТО

Как передает Day.Az со ссылкой на woman.ru, пора понять раз и навсегда: в астрологии Меркурий управляет коммуникациями, технологиями и путешествиями, поэтому, когда он пускается в ретроградное движение, приготовьтесь к тому, что именно эти области жизни немного... испортятся. Опоздали на рейс, разругались с возлюбленным, пропустили ошибки в важном отчете - валите не на Меркурий, а на себя. Не нужно все оправдывать неким звездным положением, постарайтесь различать собственные "косяки" и неудачу.

Но есть и хорошие новости: этот ретроградный Меркурий будет самым легким из четырех в 2022 году. Все потому, что сейчас планета находится в Весах, а значит, контролируется Венерой, которая поможет "смягчить любой удар". И пусть логика и аналитика в это время страдают, поверьте, из четырех ежегодных астрологических зол данное - наименьшее.

Ретроградный Меркурий - всегда головная боль. На этот раз он вступил в свои права 10 сентября. Как мы знаем, пятится назад планета будет до 2 октября. Надо сказать, что Меркурий на этот раз "ретроградит" по градусам своей экзальтации, и это принципиально влияет на эффекты смутного периода. Мы назовем этот период "временем для переосмысления" - для многих откроются возможности для снятия устаревших, неэффективных установок мышления и создания новых.

Небольшая встряска коснется любовных отношений в начале октября, когда ретроградный Меркурий, казалось бы, будет уже отворачивается. Дело в том, что на короткое время он войдет в минорное положение, что вызовет путаницу вокруг наших эмоций. Когда радары интуиции сбиты, а паранойя достигает высшей точки.

19 сентября ретроградный Меркурий вернется в накшатру Уттара Пхалгуни (лунный дом), где его ближайшие дни начнет активно "поджаривать" Солнце. В данный момент, ретроград находится в точной оппозиции к Юпитеру, и это какое-то время будет его "охлаждать". Однако к концу недели ретроградный Меркурий может давать эффекты, которые мы описали выше. И поэтому новые важные дела (переговоры, подписания контрактов и смену работы) лучше перенести.

Из хорошего - данный период создаст шансы для перезапуска бизнеса и разрешения старых юридических вопросов, а также "разруливания" неких глобальных проблем, в том числе политических и экономических.

Наиболее благоприятный период для решения подобного рода вопросов - с 17 сентября по 20 сентября.