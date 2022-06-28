Депрессия или просто плохой день: как понять, что у вашего подростка проблемы

Подростковый возраст редко проходит легко, при этом родители не всегда могут заметить "звоночки", когда ребенку требуется помощь со стороны. Далеко не каждый родитель серьезно относится к такому явлению, как депрессия. И это не просто "плохое настроение". Мы вместе с психологом собрали несколько моментов, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Подросток причиняет себе вред

Сэлфхарм может принимать разные виды - от легких порезов до опасных травм. Как правило, родитель уже на начальном этапе может заметить, что происходит что-то нехорошее. Постоянные незаживающие ранки на теле подростка должны насторожить. Психологи говорят, что самоповреждение является симптомом, который говорит о стремительном погружении в депрессию, списать подобное поведение на неприятности в школе и с друзьями в этом случае не получится.

Подросток теряет/набирает вес

Расстройства пищевого поведения - симптом глубоких психологических проблем. Беспокоиться стоит начать, когда подросток всего за пару месяцев набрал или сбросил килограммы. Справиться без помощи специалиста вряд ли получится, но сами подростки могут и не замечать своей проблемы, вся ответственность в любом случае ложится на родителей. Ваша задача - найти грамотного специалиста, и чем быстрее вы возьметесь за лечение, тем эффективнее будет проходить терапия.

Подросток постоянно подавлен

Как мы уже говорили, частая смена настроения подростка может быть связана не только с внешними обстоятельствами. В запущенных случаях подавленное состояние, которое не меняется на протяжении нескольких дней, может быть ярким симптомом депрессии. Оставлять все как есть - не лучшая идея со стороны родителя. Еще раз напомним: справиться с психологическими проблемами сложно даже взрослому человеку, не говоря о подростке с неустоявшейся психикой.

Womanhit.ru