Почему Джонни Депп ни разу не взглянул на Эмбер Херд, а актриса обманула суд: новые подробности скандального процесса

В понедельник 16 мая состоялось очередное заседание самого обсуждаемого бракоразводного дела последних лет.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд имеет все шансы претендовать на звание одного из самых увлекательных в истории. Каждое заседание поклонники актеров (и не только они) ждут с не меньшим интересом, чем очередную серию любимого сериала. Никогда не знаешь, какие откровения прозвучат на этот раз, кто кого обвинит в насилии и шокирует подробностями интимной жизни.

Данный бракоразводный "сериал" длится уже больше месяца, и в первых сериях мы наслышались такого, что сценаристам Netflix пора браться за работу.

В понедельник 16 мая, после небольшого перерыва, бывшие супруги вновь встретились - полные сил и стремлений поведать миру очередные подробности их прошлой совместной жизни. Рассказываем, что стало известно на этот раз.

Наверняка, вы заметили, что в здании окружного суда в штате Вирджиния звезда "Пиратов Карибского моря" почти никогда не снимает солнцезащитные очки и постоянно смотрит куда-то вдаль. Можно подумать, что дело в имидже. Но нет, все куда драматичнее.

Выяснилось, что Джонни в одну из последних встреч поклялся Эмбер: она больше никогда не увидит его глаз. Диалог состоялся в 2016 году в номере отеля в Сан-Франциско. В то время голливудская блондинка уже подала в суд на бывшего супруга, чтобы добиться запретительного приказа, согласно которому он не мог к ней приближаться. Однако тогда актриса сама попросила его увидеться. И Депп согласился. По словам адвоката Джонни, "он надеялся, что она откажется от своей лжи" о нем.

На очередном заседании один из адвокатов звезды - Камилла Васкес - включила аудиозапись той встречи, однако перед этим задала Эмбер Херд несколько вопросов:

- Мистер Депп ни разу не взглянул на вас за все это судебное разбирательство, не так ли?

- Не то чтобы я заметила.

- Но вы смотрели на него много раз?

- Да.

- Вы ведь точно знаете, почему мистер Депп не смотрит на вас?

- Да, я знаю.

Затем Камилла включила запись, где Херд умоляла актера обнять ее на прощание, а Джонни дал свою клятву.

"Он сдержал свое обещание, не так ли?" - поинтересовалась Васкес, имея в виду отказ Деппа смотреть на Херд, на что та ответила: "Насколько мне известно, он не может смотреть на меня".

Напомним, ранее представитель Эмбер уверенно заявлял: у актера "не хватает смелости взглянуть на мисс Херд".

"Неудивительно, что у г-на Деппа не хватает силы духа и мужества вообще смотреть на г-жу Херд на протяжении всего судебного разбирательства - как он не мог на суде в Великобритании. И вместо этого он рисует и хихикает".

Однако и это еще не все. На прошедшем заседании вновь обсуждались деньги. Дело в том, что Эмбер Херд уже получала компенсацию от Джонни Деппа в размере 7 миллионов долларов в 2016 году. Часть тех средств - 3,5 миллиона долларов - она обещала потратить на благотворительность, а именно перечислить Детской больнице Лос-Анджелеса и Американскому союзу гражданских свобод. Но адвокатам Деппа удалось доказать, что Херд не сделала этого. Кроме того, она солгала под присягой в ходе разбирательства 2020 года в Великобритании, что пожертвование было совершено.

Теперь же Эмбер, выступая в суде, намекнула, что проблема в Джонни: "Я не смогла сделать пожертвование, потому что мистер Депп подал на меня в суд в 2019 году. Но я все еще собираюсь это сделать. Для этого мне нужно, чтобы он перестал судиться со мной".

С нетерпением ждем продолжения банкета.

Woman.ru