Какую обувь носят звезды с очень большим размером ног

Сделать красивую форму груди можно с помощью пластического хирурга, уменьшить талию и накачать пресс - регулярными тренировками. А вот что делать с крупными ступнями - широкими, да еще и длинными? С детства нам твердили, что ножка у девушки должна быть маленькой и аккуратной. Но решаем не мы, а Природа-мать, и с этим ничего не поделать. Садистское бинтование, распространенное в древней Японии, к счастью, осталось в истории, а других способов уменьшить стопу пока что не придумали. Да и не надо: звезды доказывают, что большой размер ноги - не повод комплексовать и отказываться от красивых туфель. Смотрим, какую обувь выбирают знаменитые обладательницы длинных стоп и берем их приемы на вооружение.

Как показывают данные, размер ноги у женщин за последние 10 лет увеличился на несколько сантиметров. И если раньше 39-й считался большим, то сегодня он относится к самым распространенным. Да что уж говорить, коробки с цифрой 40 не задерживаются на магазинных полках, а пресловутые "лубутены" представлены в размерной линейке до 42-го.

Представляем, какую трудность с выбором туфель 60 лет назад испытывали Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Вы не знали? У этих двух знаменитых женщин размер обуви был 41,5 и 41 соответственно. Выход из положения был один - шить обувь на заказ. Однако удовольствие это недешевое.

Всем известно про Уму Турман и ее 42-й или Пэрис Хилтон и ее (!) 43-й. Но знали ли вы, например, что красавица Моника Беллуччи заказывает обувь 44-го размера?

Одна из самых сексуальных женщин современного кинематографа настолько умело подбирает туфли, что эта ее особенность совершенно не бросается в глаза. В чем же секрет итальянской дивы? Высокие, очень высокие каблуки! Казалось бы, куда выше, ведь рост актрисы составляет 178 сантиметров. Однако именно благодаря 9-сантиметровым шпилькам (а иногда и в сочетании с высокой платформой) образ Моники смотрится органичным. Объяснить это весьма просто - существенная разница в расположении носка и пятки зрительно уменьшает стопу.

Она, как и еще одна обладательница внушительной длины ступни - Хайди Клум (42-й размер), отдает предпочтение обуви с закругленным мысом. Именно такая, по мнению большинства женщин, является наиболее безопасной: визуально уменьшает длину стопы, смотрится женственно и изящно. Все это верно, но! Обувь с острым носом также не стоит сбрасывать со счетов.

Анджелина Джоли, Мег Райан, Памела Андерсон, Хайди Клум (а у всех у них 42-й размер) регулярно выходят в свет в таких туфлях. Если вы хотите взять с них пример, важно будет учитывать лишь одно - выбирать цветные модели. Красные, черные, зеленые, белые... Да какие угодно, лишь бы контрастировали с оттенком вашей кожи. А вот нюдовых, визуально являющихся продолжением стопы (читайте - удлиняющих ее) стоит избегать.

Даже правильно подобранные остроносые балетки не будут смотреться "лыжами". Ведь не зря их так любит Мелания Трамп. А у экс-первой леди США, между прочим, 41-й размер обуви!

Тайра Бэнкс, 43-й размер при росте 178 сантиметров

Мария Шарапова, 43-й размер при росте 188 сантиметров

Пэрис Хилтон, 43-й размер при росте 178 сантиметров

Камерон Диаз, 40-й размер при росте 174 сантиметра

Анджелина Джоли, 42-й размер обуви при росте 169 сантиметров

Кендалл Дженнер, 41-й размер при росте 179 сантиметров

Woman.ru