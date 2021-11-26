Почему нужно класть лимон в посудомоечную машину при загрузке посуды

Вместо того, чтобы искать альтернативное моющее средство для посудомоечной машины, советуем использовать кусочек лимона.

Польза лимонной кислоты во время мытья посуды

Если положить использованную цедру лимона или целую дольку лимона вместе с грязной посудой в обычный цикл, это избавит от пятен и остатков пищи. Кроме того, благодаря этому появится свежий лимонный аромат на посуде.

На самом деле, работают не только лимоны, но и любые цитрусовые с лимонной кислотой, например, лаймы, апельсины, грейпфруты и т. д.

Если ваше текущее моющее средство для посудомоечной машины уже содержит лимонную кислоту, не волнуйтесь - добавление ещё немного поможет.

Лимонная кислота в цитрусовых, как известно, является эффективным натуральным чистящим средством с уровнем pH 2 (наряду с уксусом). Она отлично удаляет отложения жёсткой воды, полирует и дезинфицирует.

В качестве антибактериального вещества добавление лимона в цикл мытья посуды не только убивает микробы, но и помогает дезинфицировать бактерии и даже предотвращает образование накипи.

Однако будьте осторожны

Лимонная кислота, как известно, заставляет тускнеть серебро и алюминий, может сделать блеклой посуду с рисунком, если её слишком часто использовать. Но это не грозит, если вы используете лимон для очистки медных кастрюль и сковородок.

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