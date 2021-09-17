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17 сентября 2021 11:27

Принц Гарри и Меган Маркл появились на обложке Time

Принц Гарри и Меган Маркл украсили обложку последнего номера журнала Time. Все дело в том, что они вошли в число 100 самых влиятельных людей мира по версии издания. На снимке герцог и герцогиня Сассекские позируют в сочетающихся монохромных образах: Гарри - в черном, Меган - в белом. Они запечатлены на фоне сада - предположительно, неподалеку от их калифорнийского дома, передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru.

"В мире, где у каждого есть мнение о ком-то, кого они не знают, у герцога и герцогини Сассекских есть сострадание к тем, с кем они не знакомы. Они не просто высказывают какое-то мнение. Они бегут навстречу чужим страданиям", - прокомментировали свое решение включить героев в список в журнале. Рейтинг самых влиятельных людей мира в этом году возглавила Бритни Спирс: по словам редакторов Time, ее борьба за собственную свободу помогла указать на проблемы прав недееспособных людей и обратить внимание на пробелы в американском законодательстве.


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