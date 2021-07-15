8 вещей, которые нужно сделать ‪до восьми утра‬

Как улучшить свое здоровье, сфокусироваться на ключевых задачах и, главное, стать счастливее? Наш ответ: раньше просыпаться.

Давайте посмотрим правде в глаза: сон для организма так же важен, как еда или вода. Пренебрегать им ради веселой вечеринки или захватывающего сериала - неправильно. Организация National Sleep Foundation выяснила, что больше 40 миллионов опрошенных американцев не высыпаются или имеют другие проблемы со сном. Между тем добротный семичасовой сон улучшает десятки показателей организма: повышает внимательность и концентрацию, уменьшает зависимости (от сигарет, кофе, интернета и т.д.) и снижает уровень тревожности.

Пробежка по району, йога по Youtube дома, скакалка или турник во дворе - самые простые способы настроиться на сложный рабочий день. Впрочем, есть варианты и попроще: например, двухминутная планка или обычные приседания. У утренних тренировок есть два преимущества. Во-первых, это лучшее время для сжигания жира. А во-вторых, такие тренировки реже бросают: люди, которые тренируются именно по утрам, оказываются более привержены занятиям спортом в будущем. Сложно вытащить себя на пробежку утром? Попробуйте лайфхак: договоритесь о пробежке с другом. Захочется ли вам поспать лишние полчаса, если вы знаете, что товарищ ждет вас в спортзале или на беговой дорожке?

Выпить стакан воды

После семи часов сна без воды тело несколько обезвожено, а это вызывает усталость. Возьмите стакан воды (или, как советует автор книги "Магия утра" Хэл Элрод, налейте воду еще вечером, чтобы утром стакан стоял наготове) и выпейте его как можно быстрее. Если человек чувствует усталость, особенно утром, то, чтобы избавиться от неприятного чувства, ему чаще всего нужно больше воды, а вовсе не сна.

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